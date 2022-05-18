Bombeiros que trabalharam em desabamento em Vila Velha são homenageados

Os 48 bombeiros militares que trabalharam nos escombros do desabamento de um prédio em Vila Velha
, no bairro Cristóvão Colombo, foram homenageados nesta quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa,.
A homenagem foi uma iniciativa do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL). Os trabalhos de resgate das vítimas começaram na manhã do dia 21 de abril e só foram finalizados na madrugada do dia 22. Na tragédia, três pessoas morreram e uma foi resgatada com vida
.
“Os militares, juntamente com as equipes do Samu
e da Guarda Municipal de Vila Velha, trabalharam incansavelmente, inclusive com voluntários. Estes homens e estas mulheres são heróis”, elogiou o deputado, que por mais de 30 anos atuou na Polícia Civil.
Representando o Corpo de Bombeiros
, o comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Cerqueira, que também atuou na ocorrência, disse que tem muito orgulho de comandar uma tropa tão bem treinada para proteger a vida humana.
“Temos muito orgulho do que fizeram. Esse dia 21 de abril vai ficar marcado na história do Corpo de Bombeiros”, afirmou o comandante-geral, que se emocionou muito ao falar da ocorrência.