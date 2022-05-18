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Leonel Ximenes

Bombeiros que trabalharam em desabamento em Vila Velha são homenageados

Os 48 militares que atuaram na ocorrência, que deixou três mortos, participaram de um ato na Assembleia Legislativa

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 13:48

Públicado em 

18 mai 2022 às 13:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A sessão em homenagem aos bombeiros na Assembleia Legislativa
A sessão em homenagem aos bombeiros na Assembleia Legislativa Crédito: Marcos Salles
Os 48 bombeiros militares que trabalharam nos escombros do desabamento de um prédio em Vila Velha, no bairro Cristóvão Colombo, foram homenageados nesta quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa,.
A homenagem foi uma iniciativa do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL). Os trabalhos de resgate das vítimas começaram na manhã do dia 21 de abril e só foram finalizados na madrugada do dia 22. Na tragédia, três pessoas morreram e uma foi resgatada com vida.
“Os militares, juntamente com as equipes do Samu e da Guarda Municipal de Vila Velha, trabalharam incansavelmente, inclusive com voluntários. Estes homens e estas mulheres são heróis”, elogiou o deputado, que por mais de 30 anos atuou na Polícia Civil.

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Representando o Corpo de Bombeiros, o comandante-geral da corporação, coronel Alexandre Cerqueira, que também atuou na ocorrência, disse que tem muito orgulho de comandar uma tropa tão bem treinada para proteger a vida humana.
“Temos muito orgulho do que fizeram. Esse dia 21 de abril vai ficar marcado na história do Corpo de Bombeiros”, afirmou o comandante-geral, que se emocionou muito ao falar da ocorrência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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