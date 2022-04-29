"Ficha ainda não caiu", diz sobrevivente de desabamento em Vila Velha

Nesses primeiros dias após ter alta hospitalar, ela comprou um celular, para fazer contato novamente com parentes, amigos e com tantos capixabas que se preocuparam e se solidarizaram com a situação dela. No momento, a maior dificuldade, para além de ter que começar a vida do zero - visto que perdeu todos os seus bens materiais na tragédia - é lidar com a saudade da família.

"Mesmo com toda a ajuda do mundo, eu não sei por onde recomeçar a minha vida. Não tem previsão de quando a minha vida vai voltar ao normal. E, na verdade, o normal, quando for normal, não vai ser normal, porque perdi três pessoas com quem eu tinha convívio diário. Meu pai era o meu melhor amigo, me ajudava em tudo.", disse no vídeo. Veja acima o depoimento completo.