"Ficha ainda não caiu", diz sobrevivente de desabamento em Vila Velha

Única sobrevivente do desabamento de um prédio em Vila Velha, a doceira Larissa Morassuti, de 37 anos, contou como está sendo o recomeço uma semana após a tragédia. Sem casa e com o pai, a irmã e sobrinha mortos, ela tenta agora juntar forças para seguir em frente.
Nesses primeiros dias após ter alta hospitalar, ela comprou um celular, para fazer contato novamente com parentes, amigos e com tantos capixabas que se preocuparam e se solidarizaram com a situação dela. No momento, a maior dificuldade, para além de ter que começar a vida do zero - visto que perdeu todos os seus bens materiais na tragédia - é lidar com a saudade da família.
"Mesmo com toda a ajuda do mundo, eu não sei por onde recomeçar a minha vida. Não tem previsão de quando a minha vida vai voltar ao normal. E, na verdade, o normal, quando for normal, não vai ser normal, porque perdi três pessoas com quem eu tinha convívio diário. Meu pai era o meu melhor amigo, me ajudava em tudo.", disse no vídeo. Veja acima o depoimento completo.
RELEMBRE O DESABAMENTO
Um prédio de três andares desabou na Rua Antônio Roberto Feitosa, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no dia 21 de abril. Uma câmera de monitoramento na região flagrou o momento exato de uma grande explosão no imóvel antes de o prédio desabar, às 7h14.
Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate desde o início da manhã do ocorrido até a madrugada de sexta-feira (22). Quatro pessoas estavam no imóvel que desabou e apenas Larissa sobreviveu. Ela ficou um tempo na UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, depois foi para uma Unidade Semi-intensiva, e teve alta na última quarta-feira (27). Na tragédia, morreram o pai, a irmã e a sobrinha da doceira:
- Eduardo Cardoso, 68 anos (pai);
- Camila Morassuti Cardoso, 36 anos (irmã);
- Sabrina Morassuti Lima, 15 anos (sobrinha de Larissa, filha de Camila).