Incêndio atinge casa na Praia do Morro, em Guarapari

Um incêndio atingiu uma residência na Praia do Morro, em Guarapari , nesta quinta-feira (19). O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou, ao chegar ao local, que a casa já estava totalmente tomada pelas chamas. Não há registro de vítimas e não houve pedido de perícia. O filho do dono do imóvel, um jovem de 21 anos, foi preso suspeito de ter ateado fogo no local.

Testemunhas contaram para o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que esteve no local, que o suspeito — cujo nome não foi divulgado — não morava na residência, apenas o pai dele.

A casa ficava dentro de um lote inutilizado na região da Praia do Morro. Quando os agentes do Corpo de Bombeiros chegaram até o local, constataram que as chamas tinham tomado a estrutura e chegaram até a vegetação de um terreno vizinho. A corporação informou que as chamas foram controladas.

Incêndio em casa na Praia do Morro, em Guarapari

A Gazeta, a Procurada por, a Polícia Civil informou que, após diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari, o suspeito de 21 anos foi localizado no bairro Praia do Morro, em Guarapari. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, e autuado pelo artigo 250 (causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem). A motivação do crime não foi informada.

A reportagem de A Gazeta ainda demandou a Prefeitura de Guarapari. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

Atualização Após a publicação desta matéria, a reportagem da TV Gazeta apurou mais informações sobre o caso no local e a Polícia Civil respondeu à demanda de A Gazeta informando que o filho do dono do imóvel incendiado foi preso suspeito de ter ateado fogo no imóvel. O texto foi atualizado.