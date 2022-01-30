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Monte Belo

Incêndio destrói veículos em oficina de Cachoeiro

De acordo com os bombeiros, sete veículos ficaram queimados. No mesmo local, também funcionava uma revendedora de caminhões

Publicado em 

30 jan 2022 às 13:40

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 13:40

incêndio
Incêndio destrói veículos em oficina de Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros
Um incêndio atingiu uma oficina de caminhões na madrugada deste domingo (30), próximo ao trevo do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Sete veículos ficaram completamente destruídos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas. No mesmo local, também funcionava uma revendedora de caminhões, mas lá nenhum veículo foi atingido.
A reportagem procurou saber sobre as causas do incêndio e se o proprietário solicitou a perícia, mas, até o fechamento da edição, não houve retorno.
Com informações de Pollyanna Patrício, da TV Gazeta

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