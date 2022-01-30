Incêndio destrói veículos em oficina de Cachoeiro Crédito: Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma oficina de caminhões na madrugada deste domingo (30), próximo ao trevo do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Sete veículos ficaram completamente destruídos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu combater as chamas. No mesmo local, também funcionava uma revendedora de caminhões, mas lá nenhum veículo foi atingido.

A reportagem procurou saber sobre as causas do incêndio e se o proprietário solicitou a perícia, mas, até o fechamento da edição, não houve retorno.