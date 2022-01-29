Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Engavetamento

Acidente envolvendo três veículos deixa um ferido na Vila Rubim

Colisão ocorreu na tarde deste sábado (29), na Vila Rubim, região central de Vitória e envolveu um carro de passeio, uma camionete e um caminhão-baú

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 16:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jan 2022 às 16:36
Com o impacto, o carro de passeio foi parar embaixo da camionete Crédito: Farley da Silva Ferreira
Acidente envolvendo três veículos deixa um ferido na Vila Rubim
Um acidente envolvendo três veículos deixou um ferido na tarde deste sábado (29), na Rua Pedro Nolasco, na Vila Rubim, em Vitória. O caminhão acabou colidindo com a traseira do Chevrolet Celta, que, com o impacto, acabou indo parar debaixo de uma camionete. 
Nas imagens registradas pelo editor de vídeos de A Gazeta, Farley da Silva Ferreira, é possível observar a força da colisão. A parte da frente do carro de passeio ficou totalmente embaixo da camionete, que ficou suspensa e com as rodas traseiras no ar. A parte traseira também foi danificada.
Conforme presenciado pela reportagem, a colisão deixou o condutor do Celta ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e fez o resgate da vítima.
A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal de Vitória, em busca de mais informações sobre a colisão, e aguarda o retorno.

Veja Também

Céu avermelhado no ES tem relação com erupção de vulcão em Tonga

Covid-19: passaporte da vacina no ES vai exigir 3ª e 4ª doses

Amor e aceitação: transexuais falam de apoio que encontraram em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vitória (ES) Vila Rubim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O trabalho está sendo esvaziado
Imagem de destaque
Ademi celebra 47 anos conectando o mercado e impulsionando cidades do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/05/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados