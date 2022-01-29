Com o impacto, o carro de passeio foi parar embaixo da camionete Crédito: Farley da Silva Ferreira

Your browser does not support the audio element. Acidente envolvendo três veículos deixa um ferido na Vila Rubim

Um acidente envolvendo três veículos deixou um ferido na tarde deste sábado (29), na Rua Pedro Nolasco, na Vila Rubim , em Vitória . O caminhão acabou colidindo com a traseira do Chevrolet Celta, que, com o impacto, acabou indo parar debaixo de uma camionete.

Nas imagens registradas pelo editor de vídeos de A Gazeta, Farley da Silva Ferreira, é possível observar a força da colisão. A parte da frente do carro de passeio ficou totalmente embaixo da camionete, que ficou suspensa e com as rodas traseiras no ar. A parte traseira também foi danificada.

Conforme presenciado pela reportagem, a colisão deixou o condutor do Celta ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e fez o resgate da vítima.