Covid-19: passaporte da vacina no ES vai exigir 3ª e 4ª doses

- 56 (cinquenta e seis) dias após o recebimento da 1ª dose da Coronavac;

- 98 (noventa e oito) dias após o recebimento da 1ª dose da Pfizer ou da Astrazeneca;

- 140 (cento e quarenta) dias após o recebimento da 2ª dose de qualquer imunizante, incluindo a dose única da Jansen;

- 150 (cento e cinquenta) dias após o recebimento da 3ª dose de qualquer imunizante, aplicável aos imunossuprimidos.