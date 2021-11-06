Incêndio destrói casa e veículos em Cachoeiro de Itapemirim

Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha atingido vários cômodos da casa e estava se alastrando para a garagem. Como havia uma moto e um veículo cheio de combustível, a equipe atuou imediatamente e depois acabou com os focos no interior da residência. Esses veículos não eram do dono da casa, mas sim de vizinhos que alugavam a garagem. Tudo ficou completamente queimado.