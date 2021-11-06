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Bairro São Luiz Gonzaga

Incêndio destrói casa e veículos em Cachoeiro de Itapemirim

Na hora do incêndio, o dono da casa tinha saído para trabalhar, mas a mulher e o filho estavam no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2021 às 13:28

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 13:28

Incêndio destrói casa e veículos em Cachoeiro
Incêndio destrói casa e veículos em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro
Um incêndio destruiu uma casa, carro e  moto no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã deste sábado (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou bem no início da manhã, por volta de 6 horas. Antes de a equipe chegar, os próprios vizinhos tentaram conter as chamas com mangueira e baldes de água.  Na hora do incêndio, o dono da casa tinha saído para trabalhar, mas a mulher e o filho estavam no local. Felizmente ninguém ficou ferido.
Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha atingido vários cômodos da casa e estava se alastrando para a garagem. Como havia uma moto e um veículo cheio de combustível, a equipe atuou imediatamente e depois acabou com os focos no interior da residência. Esses veículos não eram do dono da casa, mas sim de vizinhos que alugavam a garagem. Tudo ficou completamente queimado.
Incêndio destrói casa e veículos em Cachoeiro Crédito: João Henrique de Castro
A equipe do Corpo de Bombeiros também constatou trincas nas paredes. A área foi isolada e passará por uma perícia para identificar o motivo do incêndio. Além disso, a Defesa Civil foi solicitada para averiguação na estrutura do local.
Com informações de Pollyanna Patrício e João Henrique Castro, da TV Gazeta

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