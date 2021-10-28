Bombeiros controlam incêndio em estabelecimento comercial de Guarapari

Equipe do Corpo de Bombeiros no combate a incêndio em Guarapari Crédito: Divulgação

Um incêndio atingiu um ateliê de costura, na manhã desta quinta-feira (28), no Parque da Areia Preta, em Guarapari . O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a dona do ateliê, a costureira Maria das Graças Inocêncio Reis, o incêndio começou por volta das 6h30.

Ela estava caminhando na orla quando foi avisada por um conhecido. No momento do incêndio, ninguém estava no ateliê e nem havia nada ligado. Ela disse que o fogo destruiu máquinas de costura, tecidos e roupas prontas.

O Corpo de Bombeiros não disse o que provocou o incêndio, mas adiantou que ele pode ter sido um problema na rede elétrica.

O tatuador Vagner Carvalho mora com a família em cima do ateliê e foi acordado por um vizinho. Ele contou que, além dos equipamentos, ficou preocupado com as motos, mas os amigos ajudaram a tirar tudo a tempo.

O incêndio provocou rachaduras no piso e outros problemas. A Defesa Civil de Guarapari interditou o imóvel.