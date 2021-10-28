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Susto pela manhã

Bombeiros controlam incêndio em estabelecimento comercial de Guarapari

O incêndio ocorreu em um ponto comercial da região central do município. Não haviam pessoas no local e as chamas foram controladas

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 08:42

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

28 out 2021 às 08:42
Combate a incêndio em Guarapari
Equipe do Corpo de Bombeiros no combate a incêndio em Guarapari Crédito: Divulgação
Um incêndio atingiu um ateliê de costura, na manhã desta quinta-feira (28), no Parque da Areia Preta, em Guarapari. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a dona do ateliê, a costureira Maria das Graças Inocêncio Reis, o incêndio começou por volta das 6h30.
Ela estava caminhando na orla quando foi avisada por um conhecido. No momento do incêndio, ninguém estava no ateliê e nem havia nada ligado. Ela disse que o fogo destruiu máquinas de costura, tecidos e roupas prontas.
O Corpo de Bombeiros não disse o que provocou o incêndio, mas adiantou que ele pode ter sido um problema na rede elétrica.
O tatuador Vagner Carvalho mora com a família em cima do ateliê e foi acordado por um vizinho. Ele contou que, além dos equipamentos, ficou preocupado com as motos, mas os amigos ajudaram a tirar tudo a tempo.
O incêndio provocou rachaduras no piso e outros problemas. A Defesa Civil de Guarapari interditou o imóvel.
A preocupação da dona do ateliê agora é com as peças dos clientes e também pelos 15 anos de trabalho destruídos pelas chamas.

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