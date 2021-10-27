Carro de motorista de aplicativo pega fogo após acidente em Vila Velha

Um carro pegou fogo após se envolver em um acidente na Avenida Estudante José Julio de Souza, no bairro Itaparica, em Vila Velha, por volta das 5h desta quarta-feira (27). O condutor, que trabalha como motorista de aplicativo de transporte particular, teve apenas um ferimento leve na testa e afirmou que perdeu o controle do veículo, mas não soube dizer o porquê.
O motorista, que conversou com a reportagem da TV Gazeta, mas não quis se identificar, contou que estava vindo da Barra do Jucu, também em Vila Velha, quando perdeu o controle do carro. Ele bateu contra um outro veículo que estava estacionado na avenida e, em seguida, colidiu contra o muro de um prédio.
Ele disse que, assim que o carro atingiu o muro, já começou a pegar fogo e ele conseguiu apenas pegar o celular e a carteira antes de correr. O calor das chamas fez com que os vidros da fachada do condomínio estourassem. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas, ao chegar lá, ainda de acordo com o motorista, o carro já havia sido totalmente consumido pelas chamas.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta