Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itaparica

Carro de motorista de aplicativo pega fogo após acidente em Vila Velha

O motorista afirmou que estava vindo da Barra do Jucu quando perdeu o controle, bateu em um outro carro que estava estacionado e, em seguida, atingiu o muro de um prédio

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 07:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 out 2021 às 07:49
Carro pegou fogo após bater contra muro de prédio em Vila Velha
Carro pegou fogo após bater contra muro de prédio em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Um carro pegou fogo após se envolver em um acidente na Avenida Estudante José Julio de Souza, no bairro Itaparica, em Vila Velha, por volta das 5h desta quarta-feira (27). O condutor, que trabalha como motorista de aplicativo de transporte particular, teve apenas um ferimento leve na testa e afirmou que perdeu o controle do veículo, mas não soube dizer o porquê.
O motorista, que conversou com a reportagem da TV Gazeta, mas não quis se identificar, contou que estava vindo da Barra do Jucu, também em Vila Velha, quando perdeu o controle do carro. Ele bateu contra um outro veículo que estava estacionado na avenida e, em seguida, colidiu contra o muro de um prédio.
Carro pegou fogo após bater contra muro de prédio em Vila Velha
Antes de bater contra o muro, o carro colidiu contra um outro veículo que estava estacionado na avenida Crédito: Leitor de A Gazeta
Ele disse que, assim que o carro atingiu o muro, já começou a pegar fogo e ele conseguiu apenas pegar o celular e a carteira antes de correr. O calor das chamas fez com que os vidros da fachada do condomínio estourassem. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas, ao chegar lá, ainda de acordo com o motorista, o carro já havia sido totalmente consumido pelas chamas.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Motociclista morre em acidente na frente da Rodoviária de Vitória

Morre motorista de caminhão envolvido em acidente em Guarapari

Motorista perde controle e tomba com carro em posto no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados