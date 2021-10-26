Engarrafamento

Motociclista morre em acidente na frente da Rodoviária de Vitória

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (26) na região da Rodoviária de Vitória. A ocorrência complicou o trânsito na Segunda Ponte

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 07:54

Isaac Ribeiro

Motociclista morre em acidente de trânsito em Vitória Crédito: Foto leitor
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente de trânsito na descida da Segunda Ponte, em frente à Rodoviária de Vitória, na manhã desta terça-feira (26).
A ocorrência provocou engarramento na Segunda Ponte, no sentido Centro de Vitória. O fluxo do trânsito está sendo controlado pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. O Departamento Médico Legal (DML), de Vitória, já foi acionado.

Informações repassadas à Guarda Municipal no local dão conta de que o motociclista trafegava pelo corredor na descida da Segunda Ponte. Ele teria esbarrado em um Chevrolet Ônix, caído e atropelado por um ônibus do Transcol.
A Secretaria de Segurança Urbana de Vitória informou que os agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) prestaram apoio ao Samu e ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) para garantir a fluidez na via e evitar congestionamento.

