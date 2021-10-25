Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, onde vítimas prestaram depoimento Crédito: Carlos Alberto Silva

A primeira vítima a depor foi um microempresário de 49 anos, que falou com a polícia por cerca de 3 horas. Ele levou um tiro nas costas e em um braço e é marido da professora de inglês Elaine Machado, que morreu na chacina . A mulher não estava na confraternização, mas, quando ouviu barulho dos tiros, foi ao local porque o filho de 12 anos estava na festa com o pai.

Segundo apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, o microempresário ficou internado em estado grave e não está andando — ele precisou ser carregado quando chegou à delegacia para prestar depoimento. A vítima seria ouvida no segundo andar, mas, como não tinha condições de subir as escadas, os policiais desceram e a ouviram no térreo. Este homem seria um dos alvos de Saulo, suspeito do crime.

Your browser does not support the audio element. Chacina em Vila Velha - mais dois sobreviventes prestam depoimento

Saulo da Silva Abner, de 25 anos, é suspeito de ser o responsável pela chacina que aconteceu em Vila Velha Crédito: Divulgação | PM

A outra vítima a prestar depoimento foi um homem que levou três tiros. Ele contou à polícia que havia acabado de chegar à confraternização e não chegou a ver direito o que aconteceu. À reportagem da TV Gazeta, o homem disse que só não morreu porque havia outra pessoa na frente dele.

O motorista de aplicativo Saulo da Silva Abner confessou o crime, alegando que atirou porque três homens estavam invadindo um terreno que ele já havia invadido antes. Câmeras de segurança gravaram o homem andando pelas ruas do bairro e passando várias vezes em um carro preto. O delegado disse que ele passou mais de meia hora dando voltas na casa onde as vítimas participavam de um churrasco. Seis pessoas morreram e três ficaram feridas.

Morreram três pessoas na hora, no quintal da casa: Claudionor Liberato, José Roberto e José Quirino, que presidia a associação de moradores do bairro. Vizinhos contaram que Saulo continuou atirando na rua, quando atingiu a professora de inglês Elaine Machado, que morreu. O quinto atingido foi Felipe dos Santos, um feirante que morreu no hospital. Na semana passada, morreu também Renato Chagas Sales, que estava internado.

PEDREIRO FERIDO JÁ HAVIA PRESTADO DEPOIMENTO

TV Gazeta os momentos de terror que viveu. "Ele (o autor do crime) entrou no terreno e saiu disparando, sem alvo aparente e sem objetivo", disse. Um pedreiro que levou três tiros e também sobreviveu à chacina já havia prestado depoimento por três horas no último dia 18, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Na ocasião, o homem — que não está sendo identificado por segurança — relatou àos momentos de terror que viveu. "Ele (o autor do crime) entrou no terreno e saiu disparando, sem alvo aparente e sem objetivo", disse.

Pedreiro levou três tiros durante a chacina que aconteceu em Vila Velha; um dos disparos pegou no peito Crédito: Wagner Martins

O pedreiro levou três tiros e um deles pegou no peito. Mesmo baleado, ele conseguiu fugir para um matagal, onde foi encontrado caído pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).