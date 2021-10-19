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Levou três tiros

Chacina em Vila Velha: sobrevivente narra momentos de terror

Pedreiro que trabalhava em pequena obra acabou atingido por três disparos de arma de fogo; mesmo ferido, conseguiu fugir para um matagal

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 21:05
Pedreiro levou três tiros durante a chacina que aconteceu em Vila Velha; um dos disparos pegou no peito
Pedreiro levou três tiros Crédito: Wagner Martins
Um pedreiro que levou três tiros e sobreviveu à chacina que aconteceu no bairro Darly Santos, em Vila Velha, no último sábado (16), prestou depoimento por três horas nesta segunda-feira (18) na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. À TV Gazeta, o homem, que não terá a identidade revelada por questões de segurança, relatou os momentos de terror que viveu.
"Ele (o autor do crime) entrou no terreno e saiu disparando, sem alvo aparente e sem objetivo"
Pedreiro - Sobrevivente da chacina
Ao todo, cinco pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Duas, incluindo o pedreiro, já receberam alta. Ele levou três tiros, e um deles pegou no peito. Mesmo baleado, ele conseguiu fugir para um matagal, onde foi encontrado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) caído.
Em depoimento, o pedreiro disse à polícia que foi chamado para fazer um serviço em uma pequena construção no terreno e que, durante o trabalho, houve uma briga entre uma mulher que não está entre as vítimas e um homem, que também sobreviveu ao ataque. O motivo da discussão seria a posse do terreno.
A TV Gazeta apurou que a polícia investiga se a briga pelo terreno motivou as mortes. O bairro foi tomado por medo e comoção, e quem viu o crime não compreende a brutalidade do suspeito, identificado pela Polícia Militar como Saulo da Silva Abner, de 25 anos, que foi preso no bairro Primeiro de Maio, também em Vila Velha.
Chacina em Vila Velha - sobrevivente narra momentos de terror

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Uma das pessoas assassinadas na chacina é a professora de Inglês Elaine Cristina Machado, 49 anos, encontrada morta com dois tiros ao lado de um carro. Segundo o genro, Wagner Mendes, ela tinha quatro filhos e era divorciada.
Elaine Cristina Machado, 49 anos, uma das vítimas da chacina de Vila Velha
Elaine Cristina Machado, 49 anos, uma das Vítim Crédito: Acervo pessoal
“Todo mundo está de luto pelo que aconteceu. Ela morava perto de onde aconteceu o crime e segundo nos falaram Elaine ouviu muito barulho e foi lá ver o que estava ocorrendo. Minha sogra não era de participar de festas, ela nem estava lá, só ia de casa para igreja”, relatou o genro da professora.
José Quirino Filho, líder comunitário morto em chacina de Vila Velha
José Quirino Filho, líder comunitário morto em chacina de Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
O líder comunitário da Associação de Moradores do bairro Darly Santos, José Quirino Filho, de 59 anos, conhecido como Mosquito, também foi morto com dois tiros. Ele estava participando do churrasco e levou dois tiros na costela direita e um nas costas. Quirino era casado, tinha quatro filhos e cinco netos.
Segundo a esposa dele, Cícera Gomes, o casal tem um bar próximo onde ocorreu a chacina. "Ele tinha ido até em casa para almoçar e descansar. Por volta das 16h30 ele decidiu ir à casa do amigo onde estava tendo o churrasco”, desabafou.
Claudionor Liberato, 59 anos, aposentado, uma das vítimas da chacina de Vila Velha
Claudionor Liberato, 59 anos, aposentado, uma das vítimas da chacina de Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
O aposentado Claudionor Liberato, de 59 anos, e José Roberto, conhecido como Gordinho, também estavam participando do evento e os dois foram mortos com dois tiros cada.
Felipe dos Santos, 31anos, uma das vítimas da chacina de Vila Velha
Felipe dos Santos, 31anos, uma das vítimas da chacina de Vila Velha Crédito: Acervo pessoal
A quinta vítima é Felipe dos Santos, de 31 anos. Ele foi baleado enquanto trabalhava na barraca de verduras dele, que fica na rua transversal de onde acontecia o churrasco. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Bezerra Antônio de Farias.

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