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"Perigo potencial"

Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo

Segundo o instituto, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há previsão de tempo instável e com chuva pelo menos até a próxima sexta-feira (29)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 out 2021 às 17:03

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 17:03

Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20)
Alerta de chuvas intensas é válido até a manhã desta terça-feira (26) Crédito: Carlos Alberto Silva
Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, na manhã desta segunda-feira (25), um alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo válido até as 11h desta terça-feira (26). Os 78 municípios do Estado estão na área de risco, com grau classificado como "perigo potencial". Segundo o Inmet, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
O instituto informou que a chuva deve ser acompanhada de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Aviso de chuvas intensas para o ES
Aviso de chuvas intensas para o Espírito Santo Crédito: Reprodução Inmet
O alerta do Inmet compreende, além do Espírito Santo, os Estados do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Tocantins, Pará, Amazonas Amapá e Roraima.

SEMANA DE TEMPO INSTÁVEL

Esta terça-feira, quando o aviso do Inmet perde a validade, não deve ser o único dia de tempo instável e com chuva no Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade pode durar pelo menos até a próxima sexta-feira (29).
Primeiros três dias da semana devem ser de chuva no ES
Primeiros três dias da semana devem ser de chuva no ES Crédito: Reprodução Incaper
De acordo com informações do Incaper, há previsão de chuva para todo o Estado nesta terça-feira, mas com menor intensidade na metade norte. Na Grande Vitória, a temperatura deve variar entre 20 °C e 25 °C. A máxima na Região Norte não deve ultrapassar os 28 °C.
DIA A DIA:
  • Terça-feira (26): a presença da umidade marítima trazida pelos ventos costeiros mantém a instabilidade no Espírito Santo. Previsão de chuva em todas as regiões, sendo menos frequente na metade norte do Estado.
  • Quarta-feira (27): o tempo segue instável no Espírito Santo devido à presença da umidade transportada pelos ventos costeiros. Previsão de chuva fraca em alguns momentos, intercalada com algumas aberturas de sol.
  • Quinta-feira (28): tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuva fraca em alguns momentos em todas as regiões capixabas, intercaladas com algumas aberturas de sol.
  • Sexta-feira (29): de tempo instável no Espírito Santo. Previsão de chuva em alguns momentos no Estado, sendo que em alguns trechos das regiões Sul e Serrana, a chuva pode vir na forma de pancadas isoladas.

INSTRUÇÕES METEOROLÓGICAS:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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