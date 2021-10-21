Como uma garrafa plástica gerou buracão em rua e prejuízo de R$ 70 mil no ES

Uma simples embalagem de plástico pode refletir em danos inimagináveis para a população. Os problemas são ainda mais agravantes quando, somado a isso, surgem as chuvas, que provocam alagamentos em diversos pontos pelo entupimento de valões e redes de drenagem. Parte dos cidadãos ainda não aprendeu o quão perigoso é jogar lixos e entulhos nas calçadas e terrenos baldios.
No bairro Alvorada, em Vila Velha, a população tem sentido o impacto que o lixo despejado em locais impróprios tem causado. Uma embalagem de produto de limpeza entupiu uma rede de drenagem, nesta quarta-feira (20), e provocou estragos em uma rua do bairro.
A manilha da rede de esgoto quebrou e a água começou a minar no asfalto. Uma equipe da prefeitura esteve no local e precisou abrir diversos buracos para encontrar o problema. Uma embalagem plástica estava impedindo o fluxo da água.
O secretário de Obras de Vila Velha, Edmo Pires, comentou que esse é um caso típico do que o lixo pode trazer de problemas para a população. "Uma garrafa pet de cinco litros, que entrou na manilha, trazendo esse prejuízo, esse transtorno para a comunidade".
A rua, que sofreu o impacto do entupimento, foi interditada para que o manilhamento possa ser refeito. A obra pode durar cerca de um mês e deve custar aproximadamente R$ 70 mil.
O construtor Jamilson Silva, que reside em frente ao problema, comentou sobre a importância da conscientização da comunidade. "Se não fizer uma conscientização da população fica difícil, porque esse lixo a tendência é ir para os esgotos e entope, obstrui, aí fica complicado".
RECOLHIMENTO DE LIXOS NAS RUAS
A Prefeitura de Vila Velha já recolheu neste ano 165 mil toneladas de lixo das ruas do município. Apenas no mês de setembro, foram 16 mil toneladas. Existem alguns pontos viciados que são limpos, porém, logo em sequência, voltam a estar cheios. A situação é ainda mais agravada com a chuva, que carrega os resíduos para os valões e redes de drenagem, dificultando o escoamento da água.