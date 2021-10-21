Como uma garrafa plástica gerou buracão em rua e prejuízo de R$ 70 mil no ES

Embalagem plástica entupiu rede de drenagem e causou um prejuízo de R$ 70 mil Crédito: Paulo Cordeiro

Uma simples embalagem de plástico pode refletir em danos inimagináveis para a população. Os problemas são ainda mais agravantes quando, somado a isso, surgem as chuvas, que provocam alagamentos em diversos pontos pelo entupimento de valões e redes de drenagem. Parte dos cidadãos ainda não aprendeu o quão perigoso é jogar lixos e entulhos nas calçadas e terrenos baldios.

No bairro Alvorada, em Vila Velha , a população tem sentido o impacto que o lixo despejado em locais impróprios tem causado. Uma embalagem de produto de limpeza entupiu uma rede de drenagem, nesta quarta-feira (20), e provocou estragos em uma rua do bairro.

A manilha da rede de esgoto quebrou e a água começou a minar no asfalto. Uma equipe da prefeitura esteve no local e precisou abrir diversos buracos para encontrar o problema. Uma embalagem plástica estava impedindo o fluxo da água.

O secretário de Obras de Vila Velha, Edmo Pires, comentou que esse é um caso típico do que o lixo pode trazer de problemas para a população. "Uma garrafa pet de cinco litros, que entrou na manilha, trazendo esse prejuízo, esse transtorno para a comunidade".

A rua, que sofreu o impacto do entupimento, foi interditada para que o manilhamento possa ser refeito. A obra pode durar cerca de um mês e deve custar aproximadamente R$ 70 mil.

O construtor Jamilson Silva, que reside em frente ao problema, comentou sobre a importância da conscientização da comunidade. "Se não fizer uma conscientização da população fica difícil, porque esse lixo a tendência é ir para os esgotos e entope, obstrui, aí fica complicado".

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RECOLHIMENTO DE LIXOS NAS RUAS