Vitória já acumula quase o dobro da chuva esperada para outubro

Capixabas enfrentam chuva com vento em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Capital do Espírito Santo já acumula quase o dobro da chuva esperada para todo o mês de outubro. Em 19 dias, Vitória já acumulou 233,8 milímetros de chuva, segundo informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Instituto Climatempo afirma que acumulado está 91% acima da média do mês na cidade, que é 122 milímetros. Ainda segundo o instituto, a chuva ainda acontecerá de forma frequente nesta terça (19) e quarta-feira (20) em todo o Estado capixaba.

O alerta para temporais está mantido e a chuva ainda pode provocar transtornos à população — como alagamentos, deslizamentos e até transbordamentos de rios. Há, ainda, risco de raios e rajadas fortes de ventos em algumas regiões.

Segundo o Instituto Climatempo, além da frente fria estacionária na altura do Espírito Santo, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas no Estado.

Confira os maiores volumes de chuva em 24h, até as 7h desta terça-feira (19):

Vitória: 63, 9 mm (ou seja, 52,3% da chuva do mês em 24h, já que a média é 122 mm);



Ibitirama: 86,2 mm;



Conceição do Castelo: 83,8 mm;



Guarapari: 69 mm;



Vila Velha: 66,5 mm.



Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).