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Em 19 dias

Vitória já acumula quase o dobro da chuva esperada para outubro

Segundo o Instituto Climatempo, já choveu cerca de 233 milímetros na Capital até esta terça-feira (19). Acumulado está 91% acima da média do mês na cidade, que é 122 mm

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 15:39

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

19 out 2021 às 15:39
Capixabas enfrentam chuva com vento em Vitória
Capixabas enfrentam chuva com vento em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A Capital do Espírito Santo já acumula quase o dobro da chuva esperada para todo o mês de outubro. Em 19 dias, Vitória já acumulou 233,8 milímetros de chuva, segundo informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Instituto Climatempo afirma que  acumulado está 91% acima da média do mês na cidade, que é 122 milímetros. Ainda segundo o instituto, a chuva ainda acontecerá de forma frequente nesta terça (19) e quarta-feira (20) em todo o Estado capixaba.
O alerta para temporais está mantido e a chuva ainda pode provocar transtornos à população — como alagamentos, deslizamentos e até transbordamentos de rios. Há, ainda, risco de raios e rajadas fortes de ventos em algumas regiões.
Segundo o Instituto Climatempo, além da frente fria estacionária na altura do Espírito Santo, a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas no Estado.
Confira os maiores volumes de chuva em 24h, até as 7h desta terça-feira (19):
Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
Vitória já acumula quase o dobro da chuva esperada para outubro

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