Inmet renova alerta e ES pode ter chuva forte até esta quinta-feira

O Espírito Santo segue como área de risco para chuvas fortes. Em um novo aviso emitido nesta quarta-feira (20) pelo Instituto Nacional de Meteorologia, todo o território capixaba está em grau de perigo para acumulado de chuva. O alerta é válido até as 11h desta quinta-feira (21) e, segundo o Inmet, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.
A área de abrangência do aviso meteorológico também abrange cidades dos Estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o Inmet, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
CLIMATEMPO E MARINHA MONITORAM O TEMPO
O Instituto Climatempo também emitiu aviso, informando que, até esta quarta-feira, o Espírito Santo deve ficar em alerta para o alto risco de chuva forte e volumosa, acompanhada de raios e rajadas de vento, que podem chegar a 70 km/h.
Já a Marinha alertou que, até a manhã de quinta-feira, municípios do litoral do Espírito Santo localizados ao Sul de Vitória (faixa litorânea entre Vila Velha e Presidente Kennedy) podem registrar ventos de até 75 km/h. Os ventos são refletidos na altura das ondas, que podem chegar a 3,5 metros em alto-mar.
INSTRUÇÕES
- Evite enfrentar o mau tempo
- Observe alteração nas encostas
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)