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Chuva no ES

Ibitirama foi a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES

Os três municípios que receberam o maior volume de chuva no Estado ficam na Região Sul. Todos os três acumularam mais de 80 mm cada

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:54

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

19 out 2021 às 12:54
Ibitirama, região do Caparaó
Ibitirama, região do Caparaó Crédito: Divulgação/ MPC
O município de Ibitirama, que fica na Região Sul do Espírito Santo, foi onde mais choveu em todo o Estado nas últimas 24 horas. A cidade acumulou 86 mm de chuva. Conceição do Castelo e Irupi, da mesma região, também ultrapassaram a marca de 80 mm cada. A informação foi divulgada pela Defesa Civil Estadual.
De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, 20 cidades capixabas registraram um acumulado de chuva acima de 50 mm de chuva nas últimas 24 horas, entre eles, estão municípios da Grande VitóriaRegião Serrana e Norte do Estado.

RODOVIA INTERDITADA EM MUNIZ FREIRE

Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou que em Muniz Freire, as fortes chuvas causaram erosão em parte da ES-379, no trecho que liga o município ao Morro Vênus e, por isso, a rodovia está interditada na Serra de São Cristóvão, a 6km de Muniz Freire. Segundo o DER-ES, equipes estão no local.

CASTELO EM ALERTA

Na manhã desta terça-feira (19), a prefeitura de Castelo chegou a emitir um estado de alerta para possibilidade de alagamento, devido ao nível do Rio Castelo. Às 10h atualizou a informação comunicando que o volume de água nas cabeceiras havia estabilizado, mas permanecia o estado de alerta.

Confira a lista dos municípios com os acumulados de chuvas:

  • 1. Ibitirama - 86 mm
  • 2. Conceição do Castelo - 83.6 mm
  • 3. Irupi - 82.4 mm
  • 4. Cariacica - 69.69 mm
  • 5. Guarapari - 68.6 mm
  • 6. Alfredo Chaves - 68.2 mm
  • 7. Vila Velha - 66.76 mm
  • 8. Anchieta - 66.2 mm
  • 9. Venda Nova do Imigrante - 66 mm
  • 10. Viana - 64.8 mm
  • 11. Vitória - 63.98 mm
  • 12. Marechal Floriano - 63.2 mm
  • 13. Aracruz - 61.82 mm
  • 14. Ibatiba - 61.8 mm
  • 15. Iúna - 59.4 mm
  • 16. Brejetuba - 58.4 mm
  • 17. Rio Novo do Sul - 56.6 mm
  • 18. Serra - 56.44 mm
  • 19. Fundão - 55.47 mm
  • 20. Ibiraçu - 50.41 mm
  • 21. São Roque do Canaã - 46.01 mm
  • 22. João Neiva - 43.71 mm
  • 23. Castelo - 42.33 mm
  • 24. Afonso Cláudio - 41.72 mm
  • 25. Santa Maria de Jetibá - 40.74 mm
  • 26. Santa Leopoldina - 38.6 mm
  • 27. Ecoporanga - 37.64 mm
  • 28. Itapemirim - 37.62 mm
  • 29. Piúma - 37 mm
  • 30. Vargem Alta - 35.8 mm
  • 31. Rio Bananal - 34.2 mm
  • 32. Itaguaçu - 33.45 mm
  • 33. Linhares - 33.2 mm
  • 34. Alegre - 29.93 mm
  • 35. Cachoeiro de Itapemirim - 27.61 mm
  • 36. Atílio Vivacqua - 27 mm
  • 37. Água Doce do Norte - 26.6 mm
  • 38. Mimoso do Sul - 25 mm

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