Ibitirama foi a cidade onde mais choveu em 24 horas no ES

O município de Ibitirama, que fica na Região Sul do Espírito Santo, foi onde mais choveu em todo o Estado nas últimas 24 horas. A cidade acumulou 86 mm de chuva. Conceição do Castelo e Irupi, da mesma região, também ultrapassaram a marca de 80 mm cada. A informação foi divulgada pela Defesa Civil Estadual.
De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, 20 cidades capixabas registraram um acumulado de chuva acima de 50 mm de chuva nas últimas 24 horas, entre eles, estão municípios da Grande Vitória, Região Serrana e Norte do Estado.
RODOVIA INTERDITADA EM MUNIZ FREIRE
O Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou que em Muniz Freire, as fortes chuvas causaram erosão em parte da ES-379, no trecho que liga o município ao Morro Vênus e, por isso, a rodovia está interditada na Serra de São Cristóvão, a 6km de Muniz Freire. Segundo o DER-ES, equipes estão no local.
CASTELO EM ALERTA
Na manhã desta terça-feira (19), a prefeitura de Castelo chegou a emitir um estado de alerta para possibilidade de alagamento, devido ao nível do Rio Castelo. Às 10h atualizou a informação comunicando que o volume de água nas cabeceiras havia estabilizado, mas permanecia o estado de alerta.
Confira a lista dos municípios com os acumulados de chuvas:
- 1. Ibitirama - 86 mm
- 2. Conceição do Castelo - 83.6 mm
- 3. Irupi - 82.4 mm
- 4. Cariacica - 69.69 mm
- 5. Guarapari - 68.6 mm
- 6. Alfredo Chaves - 68.2 mm
- 7. Vila Velha - 66.76 mm
- 8. Anchieta - 66.2 mm
- 9. Venda Nova do Imigrante - 66 mm
- 10. Viana - 64.8 mm
- 11. Vitória - 63.98 mm
- 12. Marechal Floriano - 63.2 mm
- 13. Aracruz - 61.82 mm
- 14. Ibatiba - 61.8 mm
- 15. Iúna - 59.4 mm
- 16. Brejetuba - 58.4 mm
- 17. Rio Novo do Sul - 56.6 mm
- 18. Serra - 56.44 mm
- 19. Fundão - 55.47 mm
- 20. Ibiraçu - 50.41 mm
- 21. São Roque do Canaã - 46.01 mm
- 22. João Neiva - 43.71 mm
- 23. Castelo - 42.33 mm
- 24. Afonso Cláudio - 41.72 mm
- 25. Santa Maria de Jetibá - 40.74 mm
- 26. Santa Leopoldina - 38.6 mm
- 27. Ecoporanga - 37.64 mm
- 28. Itapemirim - 37.62 mm
- 29. Piúma - 37 mm
- 30. Vargem Alta - 35.8 mm
- 31. Rio Bananal - 34.2 mm
- 32. Itaguaçu - 33.45 mm
- 33. Linhares - 33.2 mm
- 34. Alegre - 29.93 mm
- 35. Cachoeiro de Itapemirim - 27.61 mm
- 36. Atílio Vivacqua - 27 mm
- 37. Água Doce do Norte - 26.6 mm
- 38. Mimoso do Sul - 25 mm