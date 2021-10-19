Nível de rio sobe rápido e cidade do Sul do ES fica em alerta para alagamentos

Castelo está em alerta para possibilidade de alagamentos Crédito: Jovino Rodrigues Filho

A prefeitura de Castelo , na Região Sul do Espírito Santo , emitiu um alerta na manhã desta terça-feira (19), para a possibilidade de alagamentos. O comunicado foi publicado em redes sociais por causa das fortes chuvas que ocorrem em toda a região desde a noite desta segunda-feira (19).

No fim desta manhã (19), a prefeitura emitiu um novo comunicado informando o alerta de estabilização do volume de água nas cabeceiras, porém, permanece o estado de alerta no município.

Segundo a Prefeitura, a população deve estar em estado de alerta e em qualquer emergência relacionada às chuvas deve entrar em contato com a Defesa Civil do município pelo telefone (28) 3542-1770.

Moradores de Castelo registraram o nível elevado do Rio Castelo nesta manhã (19), atingido a marca de alerta em uma ponte na cidade. Imagens feitas em diferentes bairros mostram que a água já atinge áreas ribeirinhas mais baixas.

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CACHOEIRO ESTÁ MONITORANDO O RIO. AINDA NÃO ESTÁ EM ESTADO DE ALERTA

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que não teve nenhuma ocorrência de alagamento no município e que a Defesa Civil ainda não emitiu alerta em relação ao nível do Rio Itapemirim, mas devido ao comunicado de Castelo, uma equipe foi até o Distrito de Pacotuba, que o primeiro lugar a receber um grande volume de água vindo do município de Castelo, para verificar se há riscos aos moradores.