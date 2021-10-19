Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após chuvas

Nível de rio sobe rápido e cidade do Sul do ES fica em alerta para alagamentos

O Rio Castelo atingiu a marca de alerta na manhã desta terça-feira (19). A Defesa Civil do município já atua preventivamente no município
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

19 out 2021 às 10:19

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 10:19

O Rio Castelo atingiu a marca de alerta. A Defesa Civil do município está em estado de alerta na manhã desta terça-feira (19)
Castelo está em alerta para possibilidade de alagamentos Crédito: Jovino Rodrigues Filho
A prefeitura de Castelo, na Região Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta na manhã desta terça-feira (19), para a possibilidade de alagamentos. O comunicado foi publicado em redes sociais por causa das fortes chuvas que ocorrem em toda a região desde a noite desta segunda-feira (19).
No fim desta manhã (19), a prefeitura emitiu um novo comunicado informando o alerta de estabilização do volume de água nas cabeceiras, porém, permanece o estado de alerta no município. 
Segundo a Prefeitura, a população deve estar em estado de alerta e em qualquer emergência relacionada às chuvas deve entrar em contato com a Defesa Civil do município pelo telefone (28) 3542-1770.
Moradores de Castelo registraram o nível elevado do Rio Castelo nesta manhã (19), atingido a marca de alerta em uma ponte na cidade. Imagens feitas em diferentes bairros mostram que a água já atinge áreas ribeirinhas mais baixas.

CACHOEIRO ESTÁ MONITORANDO O RIO. AINDA NÃO ESTÁ EM ESTADO DE ALERTA

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que não teve nenhuma ocorrência de alagamento no município e que a Defesa Civil ainda não emitiu alerta em relação ao nível do Rio Itapemirim, mas devido ao comunicado de Castelo, uma equipe foi até o Distrito de Pacotuba, que o primeiro lugar a receber um grande volume de água vindo do município de Castelo, para verificar se há riscos aos moradores. 
Nível de rio sobe rápido e cidade do Sul do ES fica em alerta para alagamentos

Veja Também

Chuva causa alagamentos em vários pontos da Grande Vitória nesta terça (19)

ES tem alertas de chuvas volumosas e ventos de até 100 km/h

ES tem alerta de perigo para acumulado de chuvas até a próxima quarta (20)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Castelo Chuva no ES defesa civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados