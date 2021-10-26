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Atingido no braço

Homem é baleado por suspeitos de moto no Ibes, em Vila Velha

Na parede de um bar da região, que estava fechado, ficou a marca de um dos tiros. A vítima estava com um amigo, que não foi atingido

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 21:17

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

25 out 2021 às 21:17
Vila Velha
Na parede de um bar da região, que estava fechado, ficou a marca de um dos tiros Crédito: Caíque Verli
Um homem de 27 anos foi baleado por volta das 16h desta segunda-feira (25), na rua Presidente Kennedy, no Ibes, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a vítima seria ligada ao tráfico e estaria entregando drogas na praça do bairro pouco tempo antes do ataque.
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, os suspeitos teriam parado de moto no local e atirado contra a vítima. Os disparos acertaram o braço do homem, que estava na calçada. Na parede de um bar da região, que estava fechado, ficou a marca de um dos tiros. A vítima estava com um amigo, que não foi atingido. 
Nesta terça-feira (26), a Polícia Militar informou que policiais militares foram informados por populares que disparos de arma de fogo tinham sido efetuados no bairro Ibes, em Vila Velha. O jovem baleado foi socorrido por populares para um hospital particular do bairro e posteriormente transferido para o Antônio Bezerra de Faria.
Já a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha e que, até a manhã desta terça-feira (26), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.
"A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou em nota.

Atualização

26/10/2021 - 1:20
A Polícia Militar e a Polícia Civil responderam enviaram notas à reportagem. O texto foi atualizado.

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