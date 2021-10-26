Homem é baleado por suspeitos de moto no Ibes, em Vila Velha

Na parede de um bar da região, que estava fechado, ficou a marca de um dos tiros Crédito: Caíque Verli

Um homem de 27 anos foi baleado por volta das 16h desta segunda-feira (25), na rua Presidente Kennedy, no Ibes, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram que a vítima seria ligada ao tráfico e estaria entregando drogas na praça do bairro pouco tempo antes do ataque.

Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, os suspeitos teriam parado de moto no local e atirado contra a vítima. Os disparos acertaram o braço do homem, que estava na calçada. Na parede de um bar da região, que estava fechado, ficou a marca de um dos tiros. A vítima estava com um amigo, que não foi atingido.

Nesta terça-feira (26), a Polícia Militar informou que policiais militares foram informados por populares que disparos de arma de fogo tinham sido efetuados no bairro Ibes, em Vila Velha. O jovem baleado foi socorrido por populares para um hospital particular do bairro e posteriormente transferido para o Antônio Bezerra de Faria.

Já a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha e que, até a manhã desta terça-feira (26), nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.

"A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou em nota.