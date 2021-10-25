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Na Rodovia do Sol

Morre motorista de caminhão envolvido em acidente em Guarapari

Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um inquérito na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município para apurar e investigar o ocorrido

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:44

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

25 out 2021 às 14:44
Acidente na Rodovia do Sol
Motorista de caminhão morreu em acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Luciney Araújo
O motorista do caminhão envolvido em um acidente com um carro de passeio ocorrido no último sábado (23), na praça de pedágio da Rodovia do Sol, em Guarapari, teve a morte confirmada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25). Em nota, a corporação informou que foi instaurado um Inquérito Policial na Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) do município para apurar e investigar o caso. O nome da vítima não foi divulgado.
Após o acidente, o homem e o filho dele, que também estava no caminhão, foram socorridos em estado grave. Carros de resgate da Rodosol — concessionária que administra a rodovia — foram enviados ao local e o trecho precisou ser interditado para limpeza da pista e atendimento às vítimas.
A Polícia Militar informou, em nota, que o condutor do caminhão não tinha habilitação para dirigir veículo de carga. A corporação disse, ainda, que um homem se identificou como passageiro do carro de passeio e disse aos militares que os dois veículos trafegavam sentido Guarapari - Vila Velha, quando o caminhão teria mudado de faixa bruscamente, fechando o carro e ocasionando o acidente.
Já a motorista do carro, que fez o teste do bafômetro e teve resultado positivo para o consumo de bebida alcoólica, precisou ser contida pela Polícia Militar após receber ordem de prisão. Em nota, a PM afirmou que, inicialmente, a mulher obedeceu à ordem dos militares. Porém, segundo a corporação, algum tempo depois ela se alterou e desceu da viatura, fazendo xingamentos a um dos policiais, que determinou que ela retornasse para o interior do veículo policial. O nome dela não foi divulgado pela polícia.
A PM também explicou que, após a contenção e a condução até a viatura, a mulher ainda usava as pernas para impedir que os policiais fechassem o compartimento, e um dos militares utilizou o bastão anti-tumulto como alavanca, na tentativa de tirar as pernas da mulher da tampa do compartimento de segurança da viatura e fechá-lo, mas não teve êxito.
Segundo a corporação, com a ajuda de terceiros, os militares conseguiram fechar a tampa do compartimento de segurança da viatura. A motorista do carro foi encaminhada para a UPA de Guarapari e, posteriormente, levada para a Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil afirmou que, na Delegacia Regional de Guarapari, a condutora foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e desobediência e foi liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor da fiança não foi divulgado.

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