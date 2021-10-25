Morre motorista de caminhão envolvido em acidente em Guarapari

Motorista de caminhão morreu em acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari Crédito: Luciney Araújo

Após o acidente, o homem e o filho dele, que também estava no caminhão, foram socorridos em estado grave. Carros de resgate da Rodosol — concessionária que administra a rodovia — foram enviados ao local e o trecho precisou ser interditado para limpeza da pista e atendimento às vítimas.

A Polícia Militar informou, em nota, que o condutor do caminhão não tinha habilitação para dirigir veículo de carga. A corporação disse, ainda, que um homem se identificou como passageiro do carro de passeio e disse aos militares que os dois veículos trafegavam sentido Guarapari - Vila Velha, quando o caminhão teria mudado de faixa bruscamente, fechando o carro e ocasionando o acidente.

Já a motorista do carro, que fez o teste do bafômetro e teve resultado positivo para o consumo de bebida alcoólica, precisou ser contida pela Polícia Militar após receber ordem de prisão. Em nota, a PM afirmou que, inicialmente, a mulher obedeceu à ordem dos militares. Porém, segundo a corporação, algum tempo depois ela se alterou e desceu da viatura, fazendo xingamentos a um dos policiais, que determinou que ela retornasse para o interior do veículo policial. O nome dela não foi divulgado pela polícia.

A PM também explicou que, após a contenção e a condução até a viatura, a mulher ainda usava as pernas para impedir que os policiais fechassem o compartimento, e um dos militares utilizou o bastão anti-tumulto como alavanca, na tentativa de tirar as pernas da mulher da tampa do compartimento de segurança da viatura e fechá-lo, mas não teve êxito.

Segundo a corporação, com a ajuda de terceiros, os militares conseguiram fechar a tampa do compartimento de segurança da viatura. A motorista do carro foi encaminhada para a UPA de Guarapari e, posteriormente, levada para a Delegacia Regional do município.