Vídeo: incêndio atinge prédio na Serra

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Um incêndio atingiu um prédio no bairro São Diogo I, na Serra , no início da tarde desta quarta-feira (27). Segundo informações do Corpo de Bombeiros , as chamas se concentraram principalmente no terceiro andar do edifício e uma moradora do 4º andar relatou dificuldade para descer até o térreo. Duas horas após o registro da ocorrência, a corporação informou que o incêndio foi extinto. Não há registros de vítimas.

Segundo os Bombeiros, no quarto andar do prédio, houve dilatação no piso por conta do calor, e a Defesa Civil foi acionada para avaliar as condições do imóvel. A corporação disse que não foi solicitada perícia no local.

Procurada pela reportagem, a Defesa Civil da Serra disse que o local foi interditado de forma preliminar, visto que a estrutura está "muito quente e sob efeitos de dilatação", e os 16 apartamentos foram evacuados. Segundo o órgão, todo o ambiente do apartamento no terceiro andar foi consumido pelo incêndio. A caixa d'água de 6 mil litros do imóvel foi esvaziada. Uma nova avaliação deve ser feita nesta quinta-feira (28).

A aposentada Marilda Modesto, moradora do prédio atingido, disse à TV Gazeta que a Defesa Civil autorizou apenas que ela subisse ao seu imóvel para recolher o que fosse necessário.

Moradores precisaram sair de casa após incêndio na Serra Crédito: Paulo Cordeiro

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Segundo apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta , uma mulher e duas crianças moram no apartamento atingido pelo fogo. O incêndio teria começado em um colchão. Antes da chegada dos Bombeiros, populares tentaram apagar as chamas com extintores que estavam no local.

Em entrevista à TV Gazeta, o tenente Bausen, do Corpo de Bombeiros, disse que a dona do apartamento onde o fogo começou teria colocado um colchão, que seria descartado, na cozinha. Foi onde o incêndio começou, atingindo roupas que estavam penduradas e destruindo o imóvel.

"A edificação é pequena, os apartamentos são pequenos. Porém, a quantidade de carga de incêndio, de calor provocado em função dessa carga queimada, foi bem considerável, de forma que o bombeiro teve um certo trabalho para fazer o combate", afirmou em entrevista o tenente.

Bombeiros precisaram de uma hora para conter completamente o incêndio na Serra Crédito: Paulo Cordeiro

SISTEMA HIDRÁULICO INATIVO

Para combater o fogo no local, o Corpo de Bombeiros não pôde contar com o sistema hidráulico do prédio. O tenente Bausen explicou que foi preciso utilizar água do veículo da corporação para conter as chamas.