Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher tem 40% do corpo queimado após explosão de desodorante em Goiás
Descarte irregular de lixo

Mulher tem 40% do corpo queimado após explosão de desodorante em Goiás

"Todos os dias eu vou pro centro cirúrgico e sou sedada, pra fazer limpeza. Tenho sofrido dores horríveis, mas doer mesmo, que eu quase morri de dor, foi assim que explodiu", comentou Marlene Moreira

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 10:57

Publicado em 

27 out 2021 às 10:57
Marlene Moreira tem queimaduras pelo corpo após acidente com desodorante
Marlene Moreira em hospital de Anápolis, Goiás, após cuidados médicos Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal
Uma professora de 59 anos teve cerca de 40% do corpo queimado após um frasco de desodorante explodir. O acidente ocorreu no último domingo (24), na fazenda de sua família, em Trombas, Goiás, a 416 km de Goiânia.
Em conversa com a reportagem do site UOL, Marlene Moreira contou que ela e seu marido estavam queimando lixo na fazenda, pelo fato da propriedade não ser atendida por coleta pública, quando o fato aconteceu.
Segundo Marlene, no meio do lixo estava um tubo de desodorante, do tipo aerossol. Por estar vencido, foi descartado por ela. Com o fogo, e com o gás inflamável dentro do recipiente, houve a explosão. 
Marlene relatou que, após a explosão, uma dor foi imensa atingiu seu corpo. Ela permaneceu cerca de 20 minutos debaixo do chuveiro. Em seguida, aplicou babosa e compressas antes de pegar a estrada e encarar uma viagem de 400 km até o Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde segue internada.

Veja Também

Carro de motorista de aplicativo pega fogo após acidente em Vila Velha

Motociclista morre em acidente na frente da Rodoviária de Vitória

Motorista que morreu carbonizado em acidente em Guarapari tinha 24 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Goiás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados