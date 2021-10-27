Mulher tem 40% do corpo queimado após explosão de desodorante em Goiás

Segundo Marlene, no meio do lixo estava um tubo de desodorante, do tipo aerossol. Por estar vencido, foi descartado por ela. Com o fogo, e com o gás inflamável dentro do recipiente, houve a explosão.

Marlene relatou que, após a explosão, uma dor foi imensa atingiu seu corpo. Ela permaneceu cerca de 20 minutos debaixo do chuveiro. Em seguida, aplicou babosa e compressas antes de pegar a estrada e encarar uma viagem de 400 km até o Hospital de Queimaduras de Anápolis, onde segue internada.