Home
>
Brasil
>
Idoso que tinha benefício retido por patrão em sítio é resgatado na Bahia

Idoso que tinha benefício retido por patrão em sítio é resgatado na Bahia

A vítima estava em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:14

Idoso trabalhava em condições degradantes e tinha benefício retido por patrão na Bahia
Idoso trabalhava em condições degradantes e tinha benefício retido por patrão na Bahia Crédito: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um idoso de 81 anos foi resgatado ontem em um sítio localizado no município de Simões Filho (BA) após investigações apontarem que ele vivia em condições degradantes. O idoso tinha o benefício previdenciário retido pelo responsável do imóvel. Ele trabalhava no local como caseiro, segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia. A vítima estava em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade. Após o resgate, o idoso foi encaminhado para atendimento especializado para receber acolhimento e suporte das secretarias de Assistência Social e Saúde.

Recomendado para você

A vítima estava em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade

Idoso que tinha benefício retido por patrão em sítio é resgatado na Bahia

A droga estava embalada em grandes blocos prensados; o material estava destinado ao tráfico internacional

PF e Receita apreendem cerca de 1,2 tonelada de cocaína em aeroporto em MG

Victor Henrique Ahlf Gomes, 23, teve sua matrícula encerrada em outubro de 2024 por acusações de calúnia, difamação e importunação sexual, contra a ex-namorada, além de racismo

Justiça mantém anulação de expulsão de aluno da USP acusado de importunação sexual

Ninguém foi preso. Segundo a polícia, a investigação continua para apurar todos os elementos do caso e definir o enquadramento criminal dos responsáveis, que podem responder por abandono de vulnerável, redução à condição análoga à escravidão, apropriação de proventos e outros delitos previstos em lei. A ação faz parte da Operação Legado Vivo, que tem o objetivo de combater crimes contra pessoas idosas. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis.

Como denunciar casos de trabalho análogo à escravidão

Para denunciar o caso de trabalhadores em condição semelhante à escravidão, utilize o Sistema Ipê, um canal online do Ministério do Trabalho, ou ligue para o Disque 100 (WhatsApp (61) 99611-0100), que funciona 24h e garante sigilo, para relatar violações de direitos humanos. Outras opções incluem o Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal, e sindicatos.

Leia mais

Imagem - Justiça mantém anulação de expulsão de aluno da USP acusado de importunação sexual

Justiça mantém anulação de expulsão de aluno da USP acusado de importunação sexual

Imagem - PF e Receita apreendem cerca de 1,2 tonelada de cocaína em aeroporto em MG

PF e Receita apreendem cerca de 1,2 tonelada de cocaína em aeroporto em MG

Imagem - 6 a cada 10 traficantes ouvidos em pesquisa deixariam o crime se pudessem

6 a cada 10 traficantes ouvidos em pesquisa deixariam o crime se pudessem

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais