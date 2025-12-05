Idoso que tinha benefício retido por patrão em sítio é resgatado na Bahia

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:14
Um idoso de 81 anos foi resgatado ontem em um sítio localizado no município de Simões Filho (BA) após investigações apontarem que ele vivia em condições degradantes. O idoso tinha o benefício previdenciário retido pelo responsável do imóvel. Ele trabalhava no local como caseiro, segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia. A vítima estava em situação de extremo abandono, com violações que comprometiam sua saúde, segurança e dignidade. Após o resgate, o idoso foi encaminhado para atendimento especializado para receber acolhimento e suporte das secretarias de Assistência Social e Saúde.
Ninguém foi preso. Segundo a polícia, a investigação continua para apurar todos os elementos do caso e definir o enquadramento criminal dos responsáveis, que podem responder por abandono de vulnerável, redução à condição análoga à escravidão, apropriação de proventos e outros delitos previstos em lei. A ação faz parte da Operação Legado Vivo, que tem o objetivo de combater crimes contra pessoas idosas. A investigação foi conduzida pela Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis.
Para denunciar o caso de trabalhadores em condição semelhante à escravidão, utilize o Sistema Ipê, um canal online do Ministério do Trabalho, ou ligue para o Disque 100 (WhatsApp (61) 99611-0100), que funciona 24h e garante sigilo, para relatar violações de direitos humanos. Outras opções incluem o Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal, e sindicatos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o