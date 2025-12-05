Home
PF e Receita apreendem cerca de 1,2 tonelada de cocaína em aeroporto em MG

PF e Receita apreendem cerca de 1,2 tonelada de cocaína em aeroporto em MG

A droga estava embalada em grandes blocos prensados; o material estava destinado ao tráfico internacional

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:04

Material apreendido pela PF e Receita Federal em MG
Material apreendido pela PF e Receita Federal em MG Crédito: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de 1,2 tonelada de cocaína no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava embalada em grandes blocos prensados. Segundo as autoridades, o material estava destinado ao tráfico internacional, com previsão de embarque em voo com destino a Lisboa, em Portugal, e Madri, na Espanha.

A cocaína foi identificada na carga com apoio das equipes K9, com cães de faro. As autoridades chegaram ao material a partir de informações repassadas pela equipe de análise de risco do Aeroporto de Guarulhos. A articulação entre as autoridades permitiu o mapeamento e a interceptação da droga. A apreensão ocorreu em ação conjunta da Polícia Federal com a Receita Federal no Aeroporto de Confins.

