Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário

Duas carretas bateram de frente em um acidente na tarde desta quarta-feira (6), na BR 101 em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 20 da rodovia. Imagens mostram a dianteira dos veículos destruída pela colisão. Apesar do impacto, não houve feridos.
Segundo a PRF, o trânsito segue parcialmente interditado no local do acidente.
Além dele, um trecho próximo – na altura do km 18 – já estava em "pare-e-siga" devido a equipes da Eco101 (concessionária que administra a rodovia) que trabalhavam na pista.