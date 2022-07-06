Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário

Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário

Segundo a PRF, o trânsito segue parcialmente interditado no local do acidente.

Além dele, um trecho próximo – na altura do km 18 – já estava em "pare-e-siga" devido a equipes da Eco101 (concessionária que administra a rodovia) que trabalhavam na pista.