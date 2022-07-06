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Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), na altura do km 20 da rodovia, que segue parcialmente interditada; ninguém se feriu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jul 2022 às 20:38

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 20:38

Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário
Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Duas carretas bateram de frente em um acidente na tarde desta quarta-feira (6), na BR 101 em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 20 da rodovia. Imagens mostram a dianteira dos veículos destruída pela colisão. Apesar do impacto, não houve feridos.
Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário
Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a PRF, o trânsito segue parcialmente interditado no local do acidente.
Além dele, um trecho próximo – na altura do km 18 – já estava em "pare-e-siga" devido a equipes da Eco101 (concessionária que administra a rodovia) que trabalhavam na pista.
Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário
Duas carretas batem de frente em acidente na BR 101, em Pedro Canário Crédito: Leitor | A Gazeta

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