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Vídeo: após colisão, carro pega fogo na Avenida Norte Sul, em Vitória

Batida aconteceu por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira (6), no sentido Praia do Canto, próximo a um acesso para o bairro Jardim Camburi; Bombeiros foram acionados para a contenção das chamas
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 jul 2022 às 11:20

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 11:20

Vitória
As chamas rapidamente começaram na parte do motor do Ecosport após a colisão na Avenida Norte Sul Crédito: Internauta
Um acidente envolvendo dois veículos causou um incêndio em um  dos carros após a colisão ocorrida na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (6). A batida ocorreu próximo a um acesso para o bairro. O Ford Ecosport bateu contra a traseira do Renault Logan e, na sequência, as chamas começaram no motor do Ecosport.
Rapidamente as chamas se espalharam pela dianteira do Ecosport, como mostram vídeos enviados por leitores. Em um deles, é possível ver que um carro dos Bombeiros, que passava pelo trecho no sentido Praia do Canto, estaciona logo à frente do Logan acidentado.
Em resposta à reportagem, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que a colisão ocorreu por volta das 9h30 e a Guarda de Trânsito Municipal foi acionada para a ocorrência. Segundo a pasta municipal, não houve feridos e os Bombeiros também foram acionados para o controle das chamas.
Devido ao acidente seguido do incêndio, uma das faixas foi isolada e o fluxo no sentido Praia do Canto seguiu por apenas uma das faixas. Na direção contrária não houve prejuízos ao tráfego.
Procurado por A Gazeta, a assessoria dos Bombeiros informou que a ocorrência ainda estava em andamento e não tinha detalhes para serem repassados.

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