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Bairro Vila Nova

Acidente entre dois carros deixa um ferido em Colatina

Motorista de um dos veículos precisou ser imobilizado por equipe do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado a um hospital
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jul 2022 às 18:52

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 18:52

Motorista fica ferido após dois carros baterem em acidente em Colatina
Motorista fica ferido após dois carros baterem em acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre dois carros na manhã desta terça-feira (6), no bairro Vila Nova, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deixou o motorista de um dos automóveis ferido. Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram na Avenida Moacyr Avidos, próximo a uma rotatória. A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.
Motorista fica ferido após dois carros baterem em acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Os Bombeiros informaram que a vítima não estava encarcerada, mas precisou ser imobilizada pela equipe. O motorista foi deixado aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital. A corporação não informou o estado de saúde dele.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram parte da frente de um dos carros que ficou destruída após a batida.
Motorista fica ferido após dois carros baterem em acidente em Colatina
Motorista fica ferido após dois carros baterem em acidente em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

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