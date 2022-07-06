Acidente entre dois carros deixa um ferido em Colatina

Um acidente entre dois carros na manhã desta terça-feira (6), no bairro Vila Nova, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, deixou o motorista de um dos automóveis ferido. Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram na Avenida Moacyr Avidos, próximo a uma rotatória. A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.
Os Bombeiros informaram que a vítima não estava encarcerada, mas precisou ser imobilizada pela equipe. O motorista foi deixado aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital. A corporação não informou o estado de saúde dele.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram parte da frente de um dos carros que ficou destruída após a batida.