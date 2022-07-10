Homem é preso após atirar em motorista e roubar dois carros na Serra

Um homem - identificado como Giullian dos Santos Faria, de 31 anos - foi preso depois de ter roubado dois veículos e atirado contra um dos motoristas, na Serra, neste domingo (10). Na fuga, por duas vezes, ele se envolveu em acidentes, até ser capturado em Linhares, no Norte do Estado, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo carro roubado pelo suspeito Crédito: Reprodução

O fato aconteceu por volta das 9h, na Serra. Segundo a Polícia Militar (PM), o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que um suspeito teria roubado um Chevrolet Classic de cor bege e, durante o crime, efetuado disparos que atingiram a coxa direita do motorista do carro, que ficou caída na via. “Militares foram ao local e o homem foi socorrido por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Serra-Sede”, comunicou a PM. O carro da vítima ferida era um Chevrolet Classic de cor bege. Já o carro roubado foi um Fox de cor preta.

A PM também informou que, durante a fuga, o indivíduo colidiu em outro veículo e abandonou o carro que dirigia. “Na sequência, ele abordou um casal e roubou o automóvel das vítimas (um Fox de cor preta). O carro abandonado pelo suspeito foi guinchado”, detalhou a polícia, em nota.

O boletim de ocorrências da PRF explicou que o suspeito fugiu em direção a Linhares, onde se envolveu em mais um acidente, colidindo com outro veículo. Logo após, a polícia deu voz de prisão ao homem no momento em que rendia uma mulher para roubar um terceiro veículo. Ele estava com um revólver calibre .32 com cinco munições na cintura. “Configurando-se assim, em tese, os crimes de recepção dolosa e tentativa de roubo e porte ilegal de arma de calibre permitido”, emitiu o boletim.

O carro Fox de cor preta usado na fuga do suspeito foi recuperado no município de Linhares Crédito: Eduardo Dias

De acordo com a PRF, não há informações sobre o estado de saúde do condutor que foi ferido, porém ele está vivo. Além disso, a polícia disse que o veículo Fox roubado foi recuperado no Centro de Linhares, e o suspeito foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. A arma apreendida e o carro foram entregues à Polícia Civil (PC).