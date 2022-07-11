Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham a BR 262 em Viana

Por volta das 7h13, o Corpo de Bombeiros começou a conter as chamas, os manifestantes saíram do local e o trânsito começou a ser totalmente liberado.

Em nota enviada na manhã desta segunda-feira (11) a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento, o suspeito do crime não foi detido e se encontra foragido.