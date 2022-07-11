Manifestantes colocam fogo em pneus e fecham a BR 262 em Viana

Uma manifestação no quilômetro 297 da BR 262, nas proximidades da Real Café, em Viana, fechou o trânsito na rodovia no sentido Vitória, na manhã desta segunda-feira (11). A via foi interditada depois que moradores da região colocaram fogo em pneus. Havia muita fumaça no local. No sentido Domingos Martins, o trânsito fluiu normalmente.
Por volta das 7h13, o Corpo de Bombeiros começou a conter as chamas, os manifestantes saíram do local e o trânsito começou a ser totalmente liberado.
Os manifestantes pedem justiça pela morte de Daniele de Jesus Almeida, de 23 anos, assassinada dentro de casa, no bairro Vila Bethânia, em Viana, na última terça-feira (5). Eles alegam que o suspeito de cometer o crime, que segundo a família seria um feminicídio, ainda não foi preso. A morte da jovem foi descoberta depois que um morador da comunidade encontrou o filho da vítima, de 3 anos, sozinho na rua, relatando que a mãe havia morrido.
Em nota enviada na manhã desta segunda-feira (11) a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento, o suspeito do crime não foi detido e se encontra foragido.