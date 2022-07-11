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Operação conjunta

Suspeitos de roubarem R$ 75 mil de distribuidora em Venda Nova são presos

Crime aconteceu em fevereiro deste ano. Na ocasião, criminosos fizeram os proprietários e funcionários reféns por cerca de 10 minutos sob a mira de armas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jul 2022 às 10:30

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 10:30

Suspeitos de roubar R$ 70 mil de distribuidoras em Venda Nova são presos
Uma grande operação da Polícia Civil com a colaboração da PF prendeu dois suspeitos de envolvimento no crime ocorrido em fevereiro, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ PC
Dois suspeitos foram presos, em Cariacica, em cumprimento de mandados de prisão na manhã desta segunda-feira (11) por participação em um roubo a distribuidora no dia 18 de fevereiro, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. Os criminosos levaram aproximadamente R$ 75 mil do local. Além do assalto, os assaltantes ainda fizeram proprietários e funcionários reféns por cerca de 10 minutos sob a mira de armas.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Venda Nova do Imigrante, Claudio Rodrigues Araújo, quatro pessoas foram identificadas durante as investigações do crime. Nesta manhã, dois deles foram presos na Grande Vitória.
“Um menor já morreu, dois foram presos, um quarto foi identificado e pediremos a prisão dele. Durante a operação, encontramos um menor com drogas, e foi apreendido na ação, porém, ele não tem relação com o roubo em Venda Nova. Graças a essa boa relação foi possível elucidar esse caso que abalou a cidade de Venda Nova do Imigrante”, disse o delegado.
Além de policiais de Venda Nova do Imigrante, a operação Contra-ataque contou com o apoio de 10 viaturas da DEIC de Vitória, policiais militares de Afonso Cláudio, Cariacica, e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Rodoviária Federal.
Segundo o delegado, os presos, que não tiveram os nomes revelados, confessaram participação no roubo e foram levados para o Centro de Triagem de Viana.

O ROUBO

O crime foi registrado durante a noite, no dia 18 de fevereiro. Uma câmera de segurança registrou a ação dos bandidos. Segundo a Polícia Militar, a distribuidora de bebidas, no bairro Minete, foi invadida. No local estavam os responsáveis pelo estabelecimento, além dos colaboradores. Eles relaram aos policiais que estavam no interior do galpão à espera de um caminhão que chegaria para ser carregado com bebidas.
Neste momento, três homens e uma mulher, todos encapuzados e armados, invadiram a distribuidora, renderam as vítimas e pegaram um malote com R$ 60 mil em cheques e mais R$ 15 mil em dinheiro. Na sequência, o grupo fugiu. Apesar das buscas, ninguém foi preso na época.

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