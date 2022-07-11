Suspeitos de roubarem R$ 75 mil de distribuidora em Venda Nova são presos

Uma grande operação da Polícia Civil com a colaboração da PF prendeu dois suspeitos de envolvimento no crime ocorrido em fevereiro, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/ PC

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Venda Nova do Imigrante, Claudio Rodrigues Araújo, quatro pessoas foram identificadas durante as investigações do crime. Nesta manhã, dois deles foram presos na Grande Vitória.

“Um menor já morreu, dois foram presos, um quarto foi identificado e pediremos a prisão dele. Durante a operação, encontramos um menor com drogas, e foi apreendido na ação, porém, ele não tem relação com o roubo em Venda Nova. Graças a essa boa relação foi possível elucidar esse caso que abalou a cidade de Venda Nova do Imigrante”, disse o delegado.

Segundo o delegado, os presos, que não tiveram os nomes revelados, confessaram participação no roubo e foram levados para o Centro de Triagem de Viana

O ROUBO

O crime foi registrado durante a noite, no dia 18 de fevereiro. Uma câmera de segurança registrou a ação dos bandidos. Segundo a Polícia Militar , a distribuidora de bebidas, no bairro Minete, foi invadida. No local estavam os responsáveis pelo estabelecimento, além dos colaboradores. Eles relaram aos policiais que estavam no interior do galpão à espera de um caminhão que chegaria para ser carregado com bebidas.

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