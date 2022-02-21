Vídeo: bandidos assaltam distribuidora de bebidas e levam mais de R$ 75 mil no ES

Armados, os assaltantes renderam proprietários e funcionários em uma sala e roubaram mais de R$ 75 mil da distribuidora de bebidas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

R$ 75 mil do local. Além do assalto, os assaltantes ainda fizeram proprietários e funcionários reféns por cerca de 10 minutos sob a mira de armas. A ação ocorreu por volta das 22 horas. Uma distribuidora de bebidas foi assaltada na noite da última sexta-feira (18) em Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Estado. Os criminosos levaram aproximadamentedo local. Além do assalto, os assaltantes ainda fizeram proprietários e funcionários reféns por cerca de 10 minutos sob a mira de armas. A ação ocorreu por volta das 22 horas.

R$ 60 mil em cheques e mais R$ 15 mil em dinheiro. Na sequência, o grupo fugiu. Segundo a Polícia Militar , a distribuidora fica no bairro Minete. No local estavam os responsáveis pelo estabelecimento, além dos colaboradores. Eles relaram aos policiais que estavam no interior do galpão à espera de um caminhão que chegaria para recarregar. Neste momento, três homens e uma mulher, todos encapuzados e armados, invadiram a distribuidora, renderam as vítimas e pegaram um malote come mais. Na sequência, o grupo fugiu.

Ainda de acordo com a PM, os suspeitos levaram a carteira de um dos proprietários com documentos, cartões bancários, celular e R$ 1 mil em espécie. Já de uma funcionária, os assaltantes pegaram a carteira, R$ 400 e também o celular.

EM IMAGENS

Câmeras de segurança do local mostram o momento exato da ação. Nela, um homem entra em uma sala já rendido e com as mãos para o alto. Com uma arma nas costas empunhada pelo assaltante, ele deita de bruços no chão enquanto é revistado. Na sequência, o criminoso vai até a porta, retorna até à vítima e depois sai no momento em que os comparsas chegam com os outros rendidos.

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Atrás deles, um homem encapuzado e vestindo um uniforme de trabalho, segura uma arma longa, similar a uma metralhadora. As quatro pessoas rendidas deitam-se em outros pontos da sala e ficam sob a mira do assaltante. Um terceiro criminoso entra na sala e monitora as vítimas, enquanto o comparsa com a arma revista as vítimas.

FUGA E BUSCAS

Após "fazer a limpa", o grupo fugiu cerca de 10 minutos após iniciar o assalto. As vítimas ainda disseram aos policiais que os assaltantes fugiram em um carro, mas não souberam informar o modelo e a cor do veículo.

A PM relatou que buscas foram realizadas pelas localidades de São João de Viçosa, Camargo e BR 262 até o Britador, rodovia Pedro Cola até São Roque, em todo o Centro do município de Venda Nova do Imigrante e bairros adjacentes, mas ninguém foi encontrado. O patrulhamento também foi feito nos acessos via BR 262 por Santa Luzia, no trevo de acesso a Alto Caxixe.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil respondeu que, caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso está sendo investigado por uma unidade policial. A PC orientou que a população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.