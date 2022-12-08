Após mais de uma semana de interdição total, o trecho do km 171,3 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, f oi liberado às 5h10 desta quinta-feira (8) com um desvio provisório para o fluxo de veículos. Com essa liberação, não há mais pontos de totalmente interditados e motoristas poderão cruzar novamente o Espírito Santo de norte a sul pela rodovia. A informação foi divulgada pela Eco101, responsável pela administração da via.

Ao lado do desvio, seguem as obras para reconstruir a pista, após o asfalto ceder devido a uma erosão causada pela chuva, têm previsão de serem totalmente concluídas em 30 dias, contando a partir do último sábado (3).

"Para manter a segurança de todos, a concessionária orienta que motoristas trafeguem com atenção e respeitem as sinalizações existentes. Com essa liberação, não há mais pontos de interdição total na BR-101 e motoristas poderão cruzar novamente o Espírito Santo de norte a sul pela rodovia", informou a Eco101.

Your browser does not support the audio element. Trecho em Aracruz é liberado e BR 101 no ES não tem mais interdição total

Km 171,3 da BR 101, em Aracruz, foi liberado na manhã desta quinta-feira (8) Crédito: Divulgação/PRF

Bloqueio na BR 259

Já na altura do km 36 da BR 259, em Baunilha, Colatina, com interdição total devido a uma erosão na pista , as obras começaram na da última segunda-feira (5), com previsão para serem finalizadas em uma semana caso não chova, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Se chover, o prazo pode ser estendido para 15 dias.