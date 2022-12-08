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Erosão na pista

Trecho em Aracruz é liberado e BR 101 no ES não tem mais interdição total

Com a liberação, rodovia não tem mais interdição total; obras para reconstruir a pista seguem ao lado do desvio e têm previsão de serem concluídas em 30 dias, a partir do último dia 2

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 06:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2022 às 06:28
Após mais de uma semana de interdição total, o trecho do km 171,3 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi liberado às 5h10 desta quinta-feira (8) com um desvio provisório para o fluxo de veículos. Com essa liberação, não há mais pontos de totalmente interditados e motoristas poderão cruzar novamente o Espírito Santo de norte a sul pela rodovia. A informação foi divulgada pela Eco101, responsável pela administração da via.
Ao lado do desvio, seguem as obras para reconstruir a pista, após o asfalto ceder devido a uma erosão causada pela chuva, têm previsão de serem totalmente concluídas em 30 dias, contando a partir do último sábado (3).
"Para manter a segurança de todos, a concessionária orienta que motoristas trafeguem com atenção e respeitem as sinalizações existentes. Com essa liberação, não há mais pontos de interdição total na BR-101 e motoristas poderão cruzar novamente o Espírito Santo de norte a sul pela rodovia", informou a Eco101.
Trecho em Aracruz é liberado e BR 101 no ES não tem mais interdição total
Km 170 da BR 101, em Aracruz, foi liberado na manhã desta quinta-feira (8)
Km 171,3 da BR 101, em Aracruz, foi liberado na manhã desta quinta-feira (8) Crédito: Divulgação/PRF

Bloqueio na BR 259

Já na altura do km 36 da BR 259, em Baunilha, Colatina, com interdição total devido a uma erosão na pista, as obras começaram na da última segunda-feira (5), com previsão para serem finalizadas em uma semana caso não chova, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Se chover, o prazo pode ser estendido para 15 dias.
Segue a orientação para pegar o desvio no km 31, pelo trevo da comunidade de Boapaba, que dá acesso a ES 357. Depois, o motorista pega a ES 080, que dá acesso à região central de Colatina.

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