Chuva no ES: 30 dias para liberar trecho da BR 101 Norte

As obras para recomposição do trecho da BR 101 Norte em Aracruz (km 171,3), totalmente interditado por causa de erosões provocadas pelas chuvas que atingiram o Espírito Santo durante a semana, devem levar 30 dias para serem concluídas, de acordo com informações da concessionária Eco101. Na próxima quinta-feira (8), um desvio deve ser liberado para os motoristas trafegarem na região.
As chuvas causaram erosões em diversos trechos da BR 101 entre o Espírito Santo e a Bahia, sendo que dois trechos foram totalmente interditados. No primeiro deles, no km 170, em Linhares, a força das águas abriu uma cratera no último dia 29 e as obras foram iniciadas logo em seguida e já estão avançadas, com previsão de liberação da rodovia para tráfego ainda neste final de semana "restando apenas a execução dos serviços finais de sinalização horizontal e pintura, que não interferem na circulação dos veículos mas que só podem ser concluídos com tempo estável, porque envolvem processo de secagem da pista", segundo a Eco101.
Na última quinta-feira (1º), o asfalto cedeu em outro ponto bem próximo, no km 171,3, em Aracruz, onde um grande buraco também foi aberto na rodovia. Nesse trecho, as obras devem levar 30 dias para ficarem prontas.
Inicialmente, a previsão para conclusão das obras no km 170 era de 72 horas, mas o prazo foi adiado porque a segunda erosão, registrada no km 171,3, interferiu na logística de entrega de materiais e acesso a obra. Neste sábado (3), a concessionária Eco101 informou que o trecho no km 170 ainda segue totalmente interditado, mas em fase de conclusão para liberação do tráfego.
Em relação à interdição no km 171,3, em Aracruz, a concessionária informou que a obra será mais demorada devido à complexidade e especificidade da área, que é cortada por um rio que faz o limite entre os municípios de Aracruz e Linhares. Por isso, a previsão de conclusão é somente em janeiro de 2023.
Um desvio provisório está sendo construído e deve ser liberado até a próxima quinta-feira (8). Ele poderá ser utilizado pelos motoristas nos dois sentidos da via, na altura do km 171,3, "contribuindo com a regularização do fluxo até que as obras sejam concluídas no percurso original da rodovia".
A seguir, confira os pontos de atenção na BR 101 devido às fortes chuvas neste sábado (3):
Linhares
- km 134 - desvio
- km 162,7 - interdição total por alagamento
- km 170 - interdição total por erosão
Aracruz
- km 171,3 - interdição total por erosão
Fundão
- km 234 (erosão) – desvio
Serra
- km 249 (erosão) – desvio
Viana
- km 305 (erosão) - interdição do viaduto de acesso e saída da BR 262, retorno no km 306 e no km 301