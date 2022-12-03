Chuva no ES: 30 dias para liberar trecho da BR 101 Norte

Obras no km 171,3 da BR 101 devem durar cerca de 30 dias Crédito: Divulgação/PRF

Obras no quilômetro 170 da BR 101 Norte estão avançadas e trânsito deve ser liberado neste final de semana Crédito: Divulgação | Eco101

Inicialmente, a previsão para conclusão das obras no km 170 era de 72 horas, mas o prazo foi adiado porque a segunda erosão, registrada no km 171,3, interferiu na logística de entrega de materiais e acesso a obra. Neste sábado (3), a concessionária Eco101 informou que o trecho no km 170 ainda segue totalmente interditado, mas em fase de conclusão para liberação do tráfego.

Em relação à interdição no km 171,3, em Aracruz, a concessionária informou que a obra será mais demorada devido à complexidade e especificidade da área, que é cortada por um rio que faz o limite entre os municípios de Aracruz e Linhares. Por isso, a previsão de conclusão é somente em janeiro de 2023.

Um desvio provisório está sendo construído e deve ser liberado até a próxima quinta-feira (8). Ele poderá ser utilizado pelos motoristas nos dois sentidos da via, na altura do km 171,3, "contribuindo com a regularização do fluxo até que as obras sejam concluídas no percurso original da rodovia".

A seguir, confira os pontos de atenção na BR 101 devido às fortes chuvas neste sábado (3):

Linhares



km 134 - desvio



km 162,7 - interdição total por alagamento

km 170 - interdição total por erosão

Aracruz

km 171,3 - interdição total por erosão



Fundão

km 234 (erosão) – desvio

Serra

km 249 (erosão) – desvio



Viana