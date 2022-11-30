Começa obra para recuperar trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Começaram as obras no trecho da BR 101 em que uma cratera foi aberta no km 170, em Aracruz (no limite com Linhares), no Norte do Espírito Santo, interditando totalmente a rodovia. O rompimento da via por conta da chuva ocorreu na manhã de terça-feira (29) e, nesta quarta (30), as máquinas já estão trabalhando no local.

A BR 101 está totalmente interditada. Houve o transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera às margens da pista.

Começa obra em trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Segundo a Eco101, uma força-tarefa foi criada, com equipes e recursos, como máquinas e equipamentos, para iniciar uma contenção provisória na vazão do curso da água, devido ao elevado volume de chuva.

"Na sequência, será reconstruída a drenagem, recomposto o aterro da pista e pavimentação. As equipes atuarão ininterruptamente para restabelecer a operação normal da rodovia", finalizou.

Em julho deste ano a empresa devolveu a concessão para o governo federal, o que suspendeu as obras de duplicação da via. Permanece apenas com a sua manutenção e com a conclusão de alguns trechos que estavam sendo ampliados. Mas as obras na rodovia decorrentes dos estragos promovidos pela chuva são consideradas obras emergenciais e vão ser feitas pela concessionária.

Com interdição total em Aracruz, veja rota alternativa:

⚠️ATENÇÃO



?Em Linhares/ES, no km 169 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude das chuvas.



Sem previsão de liberação.



Rota alternativa: Passando por Colatina. Verifique aplicativos de mobilidade para definir a melhor alternativa de acordo com o seu destino. pic.twitter.com/DBL6c6uAap — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) November 30, 2022

Queda de barreira interdita via lateral em Linhares

A forte chuva registrada na noite desta terça-feira (29) em Linhares derrubou barreiras na pista lateral à BR 101 que corta o município. O trecho que compreende o quilômetro 146, sentido Vitória, está interditado.

De acordo com boletim, emitido às 6h, a cidade recebeu o maior acumulado: 112 mm em 24 horas. O documento mostra que o Estado tem 368 pessoas desalojadas e 247 desabrigadas - 615 ao todo.

Trecho da BR 101, em Linhares, é interditado após chuva Crédito: Isaac Ribeiro

BR 101 tem 4 trechos com desvio ou interdição no Norte do ES