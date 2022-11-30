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Rodovia interditada

Começa obra para recuperar trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

Rodovia federal está totalmente interditada no km 170, no limite com Linhares, desde o início da manhã desta terça (29); Eco101 prometeu reconstrução do trecho até sexta (2)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 nov 2022 às 08:30

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 08:30

Começaram as obras no trecho da BR 101 em que uma cratera foi aberta no km 170, em Aracruz (no limite com Linhares), no Norte do Espírito Santo, interditando totalmente a rodovia. O rompimento da via por conta da chuva ocorreu na manhã de terça-feira (29) e, nesta quarta (30), as máquinas já estão trabalhando no local.
A BR 101 está totalmente interditada. Houve o transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel e a força da água destruiu parte da rodovia, abrindo uma cratera às margens da pista.

Começa obra em trecho com cratera na BR 101 em Aracruz

A Eco101, concessionária responsável pela rodovia, informou que a expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 72 horas (três dias) a partir de terça-feira – prazo que vai até esta sexta-feira (2).
Segundo a Eco101, uma força-tarefa foi criada, com equipes e recursos, como máquinas e equipamentos, para iniciar uma contenção provisória na vazão do curso da água, devido ao elevado volume de chuva.
"Na sequência, será reconstruída a drenagem, recomposto o aterro da pista e pavimentação. As equipes atuarão ininterruptamente para restabelecer a operação normal da rodovia", finalizou.
Em julho deste ano a empresa devolveu a concessão para o governo federal, o que suspendeu as obras de duplicação da via. Permanece apenas com a sua manutenção e com a conclusão de alguns trechos que estavam sendo ampliados. Mas as obras na rodovia decorrentes dos estragos promovidos pela chuva são consideradas obras emergenciais e vão ser feitas pela concessionária.
Com interdição total em Aracruz, veja rota alternativa:

Queda de barreira interdita via lateral em Linhares

A forte chuva registrada na noite desta terça-feira (29) em Linhares derrubou barreiras na pista lateral à BR 101 que corta o município.  O trecho que compreende o quilômetro 146, sentido Vitória, está interditado.
O local está sinalizado. Por isso, é possível perceber o aumento do fluxo de veículos na pista principal da rodovia federal.  O município de Linhares foi onde mais choveu em 24h, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quarta-feira.
De acordo com boletim, emitido às 6h, a cidade recebeu o maior acumulado: 112 mm em 24 horas. O documento mostra que o Estado tem 368 pessoas desalojadas e 247 desabrigadas - 615 ao todo. 
Trecho da BR 101, em Linhares, é interditado após chuva
Trecho da BR 101, em Linhares, é interditado após chuva Crédito: Isaac Ribeiro

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