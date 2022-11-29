BR 101: trecho destruído por chuva em Linhares será reconstruído até sexta (2)

Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

A recuperação da BR 101 Norte, na altura do Km 170, será realizada pela concessionária Eco101. A obra, considerada emergencial, começa a ser executada ainda nesta terça-feira (29). Por nota a empresa informou que equipes técnicas estão no local avaliando os estragos e o que pode ser feito. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 72 horas (três dias), ou seja, até sexta-feira (2).

Segundo a Eco101, uma força-tarefa foi criada, com equipes e recursos , como máquinas e equipamentos, para iniciar, ainda nesta terça-feira (29) uma contenção provisória na vazão do curso da água, devido ao elevado volume de chuva.

"Na sequência, será reconstruída a drenagem, recomposto o aterro da pista e pavimentação. As equipes atuarão ininterruptamente para restabelecer a operação normal da rodovia. A previsão para conclusão dos trabalhos é de 72 horas", informou, por nota a concessionária.

Em julho deste ano a empresa devolveu a concessão para o governo federal, o que suspendeu as obras de duplicação da via. Permanece apenas com a sua manutenção e com a conclusão de alguns trechos que estavam sendo ampliados.

Mas as obras na rodovia decorrentes dos estragos promovidos pela chuva são consideradas obras emergenciais e vão ser feitas pela concessionária.

O que diz a ANTT

Por nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou que as equipes da Eco101 já estão mobilizadas e que vão fazer a recomposição emergencial do trecho. “O pedido de devolução amigável da concessão não impede que a concessionária realize esse tipo de obra, que é considerada como manutenção emergencial para garantia de fluidez da via”, informou.

O cronograma de execução dos trabalhos, com os prazos, será divulgado em breve pela concessionária, acrescentou a ANTT.

Orientações

Por nota, a Eco101 orienta os usuários da BR 101 a ficarem atentos e respeitarem as sinalizações. Informa que as condições de tráfego na rodovia estão sendo atualizadas no Twitter (@_eco101), canal do Telegram (Eco101 Informa) e no site da concessionária (eco101.com.br).

Ao longo da rodovia os motoristas são orientados por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis, Praças de Pedágio e abordagem por colaboradores da concessionária sobre a interdição na via.