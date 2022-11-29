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Promessa da concessionária

BR 101: trecho destruído por chuva em Linhares será reconstruído até sexta (2)

Rodovia foi totalmente interditada na altura do KM 170 após transbordamento de córrego na localidade de Rio Quartel destruir as pistas; obras começam nesta terça-feira (29)
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 nov 2022 às 11:15

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 11:15

Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares
Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
A recuperação da BR 101 Norte, na altura do Km 170, será realizada pela concessionária Eco101. A obra, considerada emergencial, começa a ser executada ainda nesta terça-feira (29). Por nota a empresa informou que equipes técnicas estão no local avaliando os estragos e o que pode ser feito. A expectativa é de que os trabalhos sejam  concluídos em 72 horas (três dias), ou seja, até sexta-feira (2).
A rodovia foi totalmente interditada após o transbordamento de um córrego na localidade de Rio Quartel. A força da água abriu uma cratera, inicialmente às margens da pista, mas que com o passar das horas consumiu o que ainda restava da via.
Segundo a Eco101, uma força-tarefa foi criada, com equipes e recursos , como máquinas e equipamentos, para iniciar, ainda nesta terça-feira (29) uma contenção provisória na vazão do curso da água, devido ao elevado volume de chuva.
"Na sequência, será reconstruída a drenagem, recomposto o aterro da pista e pavimentação. As equipes atuarão ininterruptamente para restabelecer a operação normal da rodovia. A previsão para conclusão dos trabalhos é de 72 horas", informou, por nota a concessionária.
Em julho deste ano a empresa devolveu a concessão para o governo federal, o que suspendeu as obras de duplicação da via. Permanece apenas com a sua manutenção e com a conclusão de alguns trechos que estavam sendo ampliados.
Mas as obras na rodovia decorrentes dos estragos promovidos pela chuva são consideradas obras emergenciais e vão ser feitas pela concessionária.

O que diz a ANTT

Por nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) confirmou que as equipes da Eco101 já estão mobilizadas e que vão fazer a recomposição emergencial do trecho. “O pedido de devolução amigável da concessão não impede que a concessionária realize esse tipo de obra, que é considerada como manutenção emergencial para garantia de fluidez da via”, informou.
O cronograma de execução dos trabalhos, com os prazos, será divulgado em breve pela concessionária, acrescentou a ANTT.

Orientações

Por nota, a Eco101 orienta  os usuários da BR 101 a ficarem atentos e respeitarem as sinalizações. Informa que as condições de tráfego na rodovia estão sendo atualizadas no Twitter (@_eco101), canal do Telegram (Eco101 Informa) e no site da concessionária (eco101.com.br).
Ao longo da rodovia os motoristas são orientados por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis, Praças de Pedágio e abordagem por colaboradores da concessionária sobre a interdição na via.
BR 101 - trecho destruído por chuva em Linhares será reconstruído até sexta

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