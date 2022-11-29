BR 101: ônibus mudam rotas e linha entre Linhares e Aracruz é cancelada

Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

A Águia Branca mudou a rota de viagens e cancelou outras após um trecho da BR 101 ser totalmente interditado entre Aracruz e Linhares. A empresa é principal responsáveis pelo transporte de passageiros para municípios do Norte do Espírito Santo e da Bahia.

Em comunicado publicado nesta terça-feira (29), a Águia Branca informou que suspendeu a linha entre Aracruz e Linhares. Com isso, as localidades do Trevo de Guaraná, Assombro, Rio Quartel e Trevo de Jacumpemba deixarão de ser atendidas.

A medida ocorre porque o desvio possível entre os dos municípios passa por Colatina, levando a um aumento considerável no tempo de viagem. As demais linhas passarão pela cidade do noroeste capixaba e terão um acréscimo de 1h30.