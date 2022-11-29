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Interdição na rodovia

BR 101: ônibus mudam rotas e linha entre Linhares e Aracruz é cancelada

Interdição total da BR 101, no Norte do Espírito Santo, levou à mudança de rotas nas viagens de ônibus e fez a linha entre os dois municípios ser suspensa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 nov 2022 às 09:51

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 09:51

Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares
Água destrói pista e BR 101 é totalmente interditada no limite entre Aracruz e Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
A Águia Branca mudou a rota de viagens e cancelou outras após um trecho da BR 101 ser totalmente interditado entre Aracruz e Linhares. A empresa é principal responsáveis pelo transporte de passageiros para municípios do Norte do Espírito Santo e da Bahia.
Em comunicado publicado nesta terça-feira (29), a Águia Branca informou que suspendeu a linha entre Aracruz e Linhares. Com isso, as localidades do Trevo de Guaraná, Assombro, Rio Quartel e Trevo de Jacumpemba deixarão de ser atendidas. 

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A medida ocorre porque o desvio possível entre os dos municípios passa por Colatina, levando a um aumento considerável no tempo de viagem. As demais linhas passarão pela cidade do noroeste capixaba e terão um acréscimo de 1h30. 
Aqueles clientes que tiverem as viagens canceladas poderão cancelar ou remarcar a passagem, sem cobrança de taxa, até 10 dias úteis após a data original da viagem, através do SAC - WhatsApp: (27) 4004-1010 ou telefone: 0800 725 1211 ou nas agências. 

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