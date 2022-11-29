Cratera em canteiro interdita parte da Avenida Audifax Barcelos na Serra

TV Gazeta, a avenida precisou ser interditada no sentido Serra-Sede/Terminal de Jacaraípe nesta terça (29), não sendo permitida a passagem de veículos. Quem segue no sentido contrário encontra interdição parcial, com apenas uma faixa livre, segundo a prefeitura. A Avenida Audifax Barcelos, uma das principais vias da Serra , sofre com o grande volume de chuva que atinge o Estado. Parte do canteiro central cedeu entre o trecho asfaltado para os veículos e a ciclovia, abrindo uma cratera que coloca em risco o tráfego de veículos desde a madrugada de domingo (27). Segundo apuração da, a avenida precisou ser interditada no sentido Serra-Sede/Terminal de Jacaraípe nesta terça (29), não sendo permitida a passagem de veículos. Quem segue no sentido contrário encontra interdição parcial, com apenas uma faixa livre, segundo a prefeitura.

Cratera aberta na Avenida Audifax Barcelos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Imagens do local mostram que o buraco destruiu parte do asfalto no sentido Serra-Sede. No lado contrário da pista, ainda não é possível notar destruição. Técnicos da Prefeitura da Serra estão no local.

Nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil Estadual, foram registrados 89 mm de chuva na Serra. Foi a sexta cidade com mais chuva no Espírito Santo. Segundo o órgão, o risco de deslizamentos no município é alto.

Cratera interdita parcialmente avenida na Serra

Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Prefeitura da Serra informou sobre a interdição e sugeriu a seguinte rota:

Quem chega à Avenida Talma Rodrigues e vai sentido Terminal de Jacaraípe pode dar a volta no terminal, entrar à esquerda sentido Castelândia e pegar a ES 010, sentido norte. Atravessa a ponte da Praça Encontro das Águas e vai ficar atento à sinalização de retorno para acessar a rua São Paulo e alcançará a continuação da Avenida Audifax Barcelos, após a interdição. Quem volta, no sentido terminal, não encontra interdições.



A reportagem de A Gazeta reforçou a demanda à Prefeitura da Serra perguntando quando a cratera começou a abrir e o que pode ser feito neste momento para garantir a segurança dos motoristas. Em nota, a administração municipal informou que a Secretaria de Obras já mapeou o local e deve começar a contenção de danos nesta terça-feira (29).

De acordo com o secretário de Obras da Serra, Halpher Luiggi, o problema na avenida foi causado pela intensidade da chuva e, como o sistema de drenagem passa pela região afetada, a expectativa é que, após reparo, a pista seja recuperada e, consequentemente, o tráfego de veículos totalmente liberado na via.