Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória Crédito: Fernando Madeira

Em intervalo de apenas nove horas, Vitória registrou mais de 40 quedas de árvores devido ao mau tempo acompanhado de fortes rajadas de vento na Capital. Segundo informações da prefeitura, os incidentes ocorreram em 18 bairros e quatro parques foram afetados, provocando prejuízos a moradores e comerciantes de diferentes partes da cidade. O levantamento começou a ser feito por equipes da Prefeitura às 5h30 da manhã e durou até 17h30.

Balanço de queda de árvores



Jardim da Penha - 7

Maria Ortiz - 6

Serafim Derenzi - 4

Jardim Camburi - 4

Morada de Camburi - 3

Santo Antônio - 3

São Benedito - 2

Ilha do Frade - 2

Bairro República - 2

Fradinhos - 2

Ilha do Príncipe - 2

Santa Lúcia - 1

Parque Moscoso - 1

Parque Pedra da Cebola - 1

Santos Dumont - 1

Forte São João - 1

Parque Fonte Grande - 1



Mario Cypreste - 1



Romão - 1



Mata da Praia - 1



Joana D'arc - 1

Parque Manolo (Barro Vermelho) - 1

Total: 48

Destruição

Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Carlos Roberto Margoto

Em Jardim da Penha, no cruzamento das ruas Eugenílio Ramos e Ludwik Macal, árvore de grande porte caiu no início da madrugada desta segunda (28). A calçada foi danificada e a passagem de pedestres ficou limitada. Outras árvores menores próximas também foram derrubadas.

Your browser does not support the audio element. Chuva no ES: em 9 horas, Vitória registra mais de 40 quedas de árvores

Já no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória, duas árvores caíram e destruíram parte da decoração natalina do parque. Uma das árvores caiu por completo em uma das passagens utilizadas por pedestres e causou danos na parte da decoração ao redor.