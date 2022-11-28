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Prejuízos

Chuva no ES: em 9 horas, Vitória registra mais de 40 quedas de árvores

O bairro Jardim da Penha lidera o ranking de ocorrências por conta das fortes chuvas que atingem a Capital
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

28 nov 2022 às 17:59

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:59

Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória
Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória Crédito: Fernando Madeira
Em intervalo de apenas nove horas, Vitória registrou mais de 40 quedas de árvores devido ao mau tempo acompanhado de fortes rajadas de vento na Capital. Segundo informações da prefeitura, os incidentes ocorreram em 18 bairros e quatro parques foram afetados, provocando prejuízos a moradores e comerciantes de diferentes partes da cidade. O levantamento começou a ser feito por equipes da Prefeitura às 5h30 da manhã e durou até 17h30.
Balanço de queda de árvores
  • Jardim da Penha - 7 
  • Maria Ortiz - 6
  • Serafim Derenzi - 4
  • Jardim Camburi - 4
  • Morada de Camburi - 3
  • Santo Antônio - 3
  • São Benedito - 2
  • Ilha do Frade - 2 
  • Bairro República - 2
  • Fradinhos - 2
  • Ilha do Príncipe - 2
  • Santa Lúcia - 1
  • Parque Moscoso - 1
  • Parque Pedra da Cebola - 1
  • Santos Dumont - 1
  • Forte São João - 1
  • Parque Fonte Grande - 1
  • Mario Cypreste - 1
  • Romão - 1
  • Mata da Praia - 1
  • Joana D'arc - 1
  • Parque Manolo (Barro Vermelho) - 1
  • Total: 48

Destruição

Durante a chuva intensa acompanhada de ventos fortes que atingem o Espírito Santo, a Grande Vitória amanheceu nesta segunda-feira (28) com diversos registros de quedas de árvores. Na Capital, próximo ao Cemitério de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, uma árvore de grande porte caiu, destruindo um carro.
Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória
Árvore caiu em madrugada chuvosa em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Carlos Roberto Margoto
Em Jardim da Penha, no cruzamento das ruas Eugenílio Ramos e Ludwik Macal, árvore de grande porte caiu no início da madrugada desta segunda (28). A calçada foi danificada e a passagem de pedestres ficou limitada. Outras árvores menores próximas também foram derrubadas.
Chuva no ES: em 9 horas, Vitória registra mais de 40 quedas de árvores
Já no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória, duas árvores caíram e destruíram parte da decoração natalina do parque. Uma das árvores caiu por completo em uma das passagens utilizadas por pedestres e causou danos na parte da decoração ao redor. 
A decoração natalina no Parque Moscoso, centro de Vitória, foi danificada
A decoração natalina no Parque Moscoso, centro de Vitória, foi danificada Crédito: Roberto Pratti

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