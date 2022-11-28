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Postes tombam e energia é suspensa em parte de bairro da Serra

Motivo do tombamento foi a queda de uma palmeira de grande porte, segundo a EDP. Uma avenida está interditada para os reparos na rede elétrica
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

28 nov 2022 às 15:55

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 15:55

Pelo menos três postes tombaram de uma vez no final da manhã desta segunda-feira (28), na Avenida Central, em Laranjeiras, Serra, devido aos fortes ventos que atingiram o Estado no final de semana. Após o incidente, cerca de 80 clientes da região estão sem energia elétrica, segundo a EDP. Até por volta das 15h, ainda não havia previsão de retorno do serviço.
Imagens enviadas por leitores ao jornal A Gazeta mostram os postes com risco de queda, além de vários fios espalhados pela avenida e uma árvore caída em uma rua paralela. Também é possível notar que não há circulação de veículos nas ruas.
O motivo para o tombamento das estruturas, conforme informou a concessionária de energia, foi uma palmeira de grande porte que caiu sobre a rede elétrica do bairro. "A EDP informa que as equipes técnicas seguem trabalhando no local. Por questão de segurança, 80 clientes estão com o fornecimento de energia interrompido", destacou, em nota.
A Prefeitura da Serra destacou ainda que a via está interditada e que o Departamento de Operações de Trânsito prestou apoio na ocorrência. 

Cenário de destruição

Durante a chuva intensa acompanhada dae ventos fortes que atingem o Espírito Santo, a Grande Vitória amanheceu nesta segunda-feira (28) com diversos registros de quedas de árvores. Na Capital, próximo ao Cemitério de Santo Antônio, no bairro de mesmo nome, uma árvore de grande porte caiu, destruindo um carro que estava debaixo. 

Árvore cai sobre carro em Santo Antônio, Vitória

Já no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória, duas árvores caíram e destruíram parte da decoração natalina do parque. Em Jardim da Penha, no cruzamento das ruas Eugenílio Ramos e Ludwik Macal, árvore de grande porte caiu no início da madrugada desta segunda (28). A calçada foi danificada e a passagem de pedestres ficou limitada após a queda

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