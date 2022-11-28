Internos ateiam fogo em colchões durante rebelião na Penitenciária de Xuri; vídeo

Internos atearam fogo em colchões durante uma rebelião na manhã desta segunda-feira (27), no Complexo de Xuri, em Vila Velha. Em um vídeo enviado para a redação de A Gazeta, é possível notar muita fumaça saindo da galeria de triagem da penitenciária. Em nota, a Secretaria da Justiça do Espírito Santo informou que cerca de 50 internos estão envolvidos no ato de indisciplina e a motivação para o evento segue em fase de apuração pela direção da unidade.
A Sejus também explicou que o princípio de incêndio foi rapidamente controlado por servidores da unidade prisional e nenhuma pessoa foi ferida. A unidade irá abrir Procedimento Administrativo Disciplinar para responsabilizar os autores do incêndio.
Veja imagens de como o local ficou após o incêndio: