Internos ateiam fogo em colchões durante rebelião na Penitenciária de Xuri; vídeo

Internos atearam fogo em colchões durante uma rebelião na manhã desta segunda-feira (27), no Complexo de Xuri, em Vila Velha. Em um vídeo enviado para a redação de A Gazeta, é possível notar muita fumaça saindo da galeria de triagem da penitenciária. Em nota, a Secretaria da Justiça do Espírito Santo informou que cerca de 50 internos estão envolvidos no ato de indisciplina e a motivação para o evento segue em fase de apuração pela direção da unidade.