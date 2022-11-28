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Intransitável

Chuva contínua deixa ruas de Guriri alagadas há quase duas semanas

Imagens mostram a situação do balneário, que fica em São Mateus. Moradores reclamam que o nível da água não abaixa, deixou ruas intransitáveis e inundou casas
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 nov 2022 às 20:36

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 20:36

A chuva continua causando transtornos aos moradores de Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Imagens mostram avenidas tomadas pela água nesta segunda-feira (28). Há quase duas semanas, A Gazeta registrou o momento em que um homem utilizava uma prancha na principal via do local. Enquanto a chuva não dá trégua, nos últimos dias, a água entra nas casas.
A manicure e esteticista Greiciane Santos de Macedo, de 37 anos, mora há oito anos em Guriri. Ela conta que as clientes não conseguem chegar até a casa dela e por isso não pode trabalhar. A moradora também reclama que as ruas estão intransitáveis e que não é apresentada uma solução para resolver o problema.
“A nossa rua está intransitável, a água chegou na varanda da minha casa. Não somos turistas, somos moradores. Eu não estou podendo trabalhar. Sou manicure e não tem como a cliente chegar na minha casa. Várias pessoas estão com esse problema e tem ruas em situações piores. A situação é essa desde quando começou a chover. A água demora muito para baixar. Estamos protestando por isso”, disse a manicure.
De acordo com a Prefeitura de São Mateus, a situação só deverá ser resolvida com uma obra de macrodrenagem, em parceria com o Governo do Estado, que está em fase de licitação. Para amenizar o problema são utilizadas bombas de sucção. A Defesa Civil do município acompanha os impactos da chuva.

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