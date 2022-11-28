Chuva contínua deixa ruas de Guriri alagadas há quase duas semanas

A Gazeta registrou o momento em que um A chuva continua causando transtornos aos moradores de Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Imagens mostram avenidas tomadas pela água nesta segunda-feira (28). Há quase duas semanas,registrou o momento em que um homem utilizava uma prancha na principal via do local. Enquanto a chuva não dá trégua, nos últimos dias, a água entra nas casas.

A manicure e esteticista Greiciane Santos de Macedo, de 37 anos, mora há oito anos em Guriri. Ela conta que as clientes não conseguem chegar até a casa dela e por isso não pode trabalhar. A moradora também reclama que as ruas estão intransitáveis e que não é apresentada uma solução para resolver o problema.

“A nossa rua está intransitável, a água chegou na varanda da minha casa. Não somos turistas, somos moradores. Eu não estou podendo trabalhar. Sou manicure e não tem como a cliente chegar na minha casa. Várias pessoas estão com esse problema e tem ruas em situações piores. A situação é essa desde quando começou a chover. A água demora muito para baixar. Estamos protestando por isso”, disse a manicure.