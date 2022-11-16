Chuva causa alagamentos e ruas viram rio em Guriri, São Mateus

A Gazeta, mostra um morador em cima de uma prancha e remando sobre o grande volume de água na avenida principal. A imagem foi enviada por uma leitora de A Gazeta. Segundo a prefeitura, local é um dos pontos mais críticos da cidade e está sendo monitorado. forte chuva que atinge o Espírito Santo, causando transtornos em diversos municípios , provocou alagamentos em Guriri, São Mateus, no Norte do Estado, e as ruas do balneário ficaram parecendo um grande rio. Um vídeo registrado no início da noite desta quarta-feira (16), enviado por uma leitora de, mostra um morador em cima de uma prancha e remando sobre o grande volume de água na avenida principal. A imagem foi enviada por uma leitora de. Segundo a prefeitura, local é um dos pontos mais críticos da cidade e está sendo monitorado.

Além da via central de Guriri, outras ruas também ficaram alagadas no balneário. Ainda não há estimativa do acumulado de chuva que atingiu o município, mas a previsão é que chova mais de 50 mm em São Mateus em um período de 24h. Foi emitido um alerta de grande quantidade de chuva na região pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

A Prefeitura de São Mateus informou que equipes da Defesa Civil Municipal e as secretarias de Defesa Social, de Obras e de Assistência Social seguem monitorando a situação enquanto houver qualquer risco por conta do mau tempo. Segundo a administração, o problema em Guriri deverá ser resolvido após uma obra de macrodrenagem, em parceria com o governo do Estado, que está em fase de licitação. Enquanto isso, bombas de sucção são utilizadas para tentar amenizar os transtornos.

Outros pontos considerados críticos e que estão em monitoramento ficam nos bairros Centro, Cricaré, Ayrton Senna, Maruim, Cohab e Ideal, onde a prefeitura afirma que realiza obras para reduzir os impactos da chuva.

Até o fim da tarde de quarta-feira não havia notificações de famílias desalojadas, segundo a Prefeitura de São Mateus. A orientação dada para a população é ficar longe de locais de riscos. Em caso de deslizamentos, alagamentos e rachaduras acione a Defesa Civil Municipal, atendimento 24h via WhatsApp: (27) 99918-1122, ou 3763-1122.

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