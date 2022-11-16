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Chuva causa alagamentos e ruas viram rio em Guriri, São Mateus

Balneário é um dos pontos mais afetados e em situação crítica, segundo a prefeitura, que monitora o local. Expectativa é que chova cerca de 50 mm em 24h no município
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2022 às 19:59

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 19:59

forte chuva que atinge o Espírito Santo, causando transtornos em diversos municípios, provocou alagamentos em Guriri, São Mateus, no Norte do Estado, e as ruas do balneário ficaram parecendo um grande rio. Um vídeo registrado no início da noite desta quarta-feira (16), enviado por uma leitora de A Gazeta, mostra um morador em cima de uma prancha e remando sobre o grande volume de água na avenida principal. A imagem foi enviada por uma leitora de A Gazeta. Segundo a prefeitura, local é um dos pontos mais críticos da cidade e está sendo monitorado.
Além da via central de Guriri, outras ruas também ficaram alagadas no balneário. Ainda não há estimativa do acumulado de chuva que atingiu o município, mas a previsão é que chova mais de 50 mm em São Mateus em um período de 24h. Foi emitido um alerta de grande quantidade de chuva na região pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

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A Prefeitura de São Mateus informou que equipes da Defesa Civil Municipal e as secretarias de Defesa Social, de Obras e de Assistência Social seguem monitorando a situação enquanto houver qualquer risco por conta do mau tempo. Segundo a administração, o problema em Guriri deverá ser resolvido após uma obra de macrodrenagem, em parceria com o governo do Estado, que está em fase de licitação. Enquanto isso, bombas de sucção são utilizadas para tentar amenizar os transtornos.
Outros pontos considerados críticos e que estão em monitoramento ficam nos bairros Centro, Cricaré, Ayrton Senna, Maruim, Cohab e Ideal, onde a prefeitura afirma que realiza obras para reduzir os impactos da chuva.
Até o fim da tarde de quarta-feira não havia notificações de famílias desalojadas, segundo a Prefeitura de São Mateus. A orientação dada para a população é ficar longe de locais de riscos. Em caso de deslizamentos, alagamentos e rachaduras acione a Defesa Civil Municipal, atendimento 24h via WhatsApp: (27) 99918-1122, ou 3763-1122.

RUA VIRA 'CACHOEIRA' EM PINHEIROS

O Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, ficou alagado após uma forte que durou apenas algus minutos, no início da tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Defesa Civil do município, choveu cerca de 40 mm em um intervalo de 20 minutos, logo após o meio-dia.
A chuva permaneceu na cidade, porém em menor intensidade. Até as 16 horas, a estimativa da Defesa Civil é de que a cidade acumulou 60 mm. O volume foi tão intenso que uma das ruas da cidade, no acesso ao bairro Jundiá, virou uma cachoeira.

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