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Espírito Santo recebe novos alertas de chuva forte até a manhã de quinta (17)

Instabilidade é provocada por uma Zona de Convergência que deve deixar o tempo chuvoso até o fim de semana em todo o Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 nov 2022 às 10:42

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 10:42

Zona de Convergência deixa tempo chuvoso no Espírito Santo
Zona de Convergência deixa tempo chuvoso no Espírito Santo Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuva forte e de grande acumulado de chuva nesta quarta-feira (16) para o Espírito Santo. O tempo instável no Estado decorre da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e deve durar até o próximo domingo (20)
De acordo com o Inmet, o aviso amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, vale até as 10h desta quinta-feira (17) e compreende todas as cidades capixabas. Nessas localidades, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50  mm/dia. Os ventos ficam entre 40 e 60 km/h, mas o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Com a chuva que já atingiu o Estado, somada com as novas pancadas previstas para as próximas horas, o Inmet classificou parte do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, com o alerta laranja, de perigo para grande acumulado de chuva. O aviso também é valido até a manhã de quinta-feira (17). 
Cidades em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Aracruz
  7. Baixo Guandu
  8. Barra de São Francisco
  9. Boa Esperança
  10. Brejetuba
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Conceição do Castelo
  15. Domingos Martins
  16. Ecoporanga
  17. Fundão
  18. Governador Lindenberg
  19. Ibiraçu
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Nova Venécia
  32. Pancas
  33. Pedro Canário
  34. Pinheiros
  35. Ponto Belo
  36. Rio Bananal
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São Domingos do Norte
  41. São Gabriel da Palha
  42. São Mateus
  43. São Roque do Canaã
  44. Serra
  45. Sooretama
  46. Venda Nova do Imigrante
  47. Viana
  48. Vila Pavão
  49. Vila Valério
  50. Vila Velha
  51. Vitória

Orientações

- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
-  Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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