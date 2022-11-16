Espírito Santo recebe novos alertas de chuva forte até a manhã de quinta (17)

De acordo com o Inmet, o aviso amarelo, de perigo potencial para chuva intensa, vale até as 10h desta quinta-feira (17) e compreende todas as cidades capixabas. Nessas localidades, pode chover entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos ficam entre 40 e 60 km/h, mas o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.