Chuva de 20 minutos em Pinheiros forma 'cachoeira' e alaga ruas

Rua do Mercado Municipal de Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

O Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, ficou alagado após uma forte que durou apenas algus minutos, no início da tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Defesa Civil do município, choveu cerca de 40 mm em um intervalo de 20 minutos, logo após o meio-dia.

A chuva permaneceu na cidade, porém em menor intensidade. Até as 16 horas, a estimativa da Defesa Civil é de que a cidade acumulou 60 mm. O volume foi tão intenso que uma das ruas da cidade, no acesso ao bairro Jundiá, virou uma cachoeira. Assista:

Ainda de acordo com a Defesa Civil, até as 16 horas não houve acionamentos de grandes problemas relacionados à chuva, somente avisos de vias com muito buracos provocados pelo acúmulo de água. Não há registro de moradores desalojados ou desabrigados.