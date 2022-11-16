Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo no ES

Chuva de 20 minutos em Pinheiros forma 'cachoeira' e alaga ruas

Até as 16 horas, a estimativa da Defesa Civil é de que a cidade acumulou 60 mm de chuva. Apesar dos transtornos, não há registros de desabrigados ou desalojados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 nov 2022 às 16:25

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 16:25

Rua do Mercado Municipal alagada
Rua do Mercado Municipal de Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta
O Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, ficou alagado após uma forte que durou apenas algus minutos, no início da tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Defesa Civil do município, choveu cerca de 40 mm em um intervalo de 20 minutos, logo após o meio-dia.
 Entenda como se mede quantidade de chuva
A chuva permaneceu na cidade, porém em menor intensidade. Até as 16 horas, a estimativa da Defesa Civil é de que a cidade acumulou 60 mm. O volume foi tão intenso que uma das ruas da cidade, no acesso ao bairro Jundiá, virou uma cachoeira. Assista:
Ainda de acordo com a Defesa Civil, até as 16 horas não houve acionamentos de grandes problemas relacionados à chuva, somente avisos de vias com muito buracos provocados pelo acúmulo de água. Não há registro de moradores desalojados ou desabrigados. 
Veículos enfrentaram a água do alagamento em rua no Centro de Pinheiros
Ruas na região do Mercado Municipal ficaram alagadas em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Pinheiros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados