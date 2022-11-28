Mulher morre em acidente em rodovia de Guriri, São Mateus

Motoristas foram encaminhados para a Delegacia Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Uma mulher, de 40 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro e uma máquina carregadeira de rodas na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus, na noite de domingo (27). Segundo a Polícia Militar, o motorista do automóvel disse aos policiais que retornava da casa dos sogros, onde teria ingerido bebida alcoólica. A vítima estava entre os ocupantes o veículo e faleceu no local.

O acidente aconteceu na estrada que liga o Centro de São Mateus ao balneário de Guriri, em um trecho próximo à ponte do Rio Mariricu. Em relato aos militares, o motorista do carro confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. De acordo com a corporação, em nota, os policiais afirmaram que foi possível notar o odor de álcool no condutor.

A PM disse que além do motorista, outras quatro pessoas estavam no carro – dois homens e duas mulheres. Uma mulher morreu no local e os outros três ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para um hospital e não tiveram estado de saúde informado.

O condutor da máquina permaneceu no local e disse estar dirigindo na via, com sinalização de segurança, quando houve a batida. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.