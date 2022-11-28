'Muita chuva': Climatempo prevê mais temporais e ventania no ES

Quem está com saudade do sol e calor vai ter que esperar um pouco mais, pois a previsão é que o tempo continue fechado e instável no Espírito Santo
ao longo desta semana. Conforme divulgado pela Climatempo
, todo o território capixaba está em alerta para temporais e ventanias nesta terça-feira (29).
Segundo a empresa de meteorologia, existe previsão de chuva forte e intensa,
podendo ser acompanhada de descargas elétricas (raios) e rajadas de vento de aproximadamente 70 km/h
. "As áreas litorâneas ainda poderão acumular valores expressivos de precipitação neste dia", detalha o comunicado
.
Na quarta-feira (30) e na quinta-feira (1), o volume de chuva até deve diminuir, mas, ainda assim, são esperadas pancadas no interior e no litoral. Já na próxima sexta-feira (2), a instabilidade volta a aumentar e todo o Estado pode registrar chuva forte, especialmente o litoral e a região Norte.
Devido ao céu nublado e ao tempo chuvoso que vem predominando desde a semana passada no Espírito Santo, a Climatempo
alerta que "há potencial para transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra". O acumulado de chuva, com o solo já molhado, favorece esse tipo de ocorrência.
No interior, uma ponte que ligava o município de Ecoporanga
a Nanuque (MG) cedeu devido ao rompimento de uma represa da região. Tem destaque ainda, uma queda de barreira que causou a interdição total da rodovia ES 381, que liga as cidades de São Mateus
e Nova Venécia
.
Conforme boletim divulgado no final da manhã desta segunda-feira (28) pela Defesa Civil Estadual, 194 pessoas precisaram deixar as casas em que moram devido às recentes chuvas. Desse total, 132 estão desalojadas, sendo a maioria em Vila Pavão
. Outras 62 estão desabrigadas, a maior parte em São Mateus
.