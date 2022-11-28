Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
'Perigo'

'Muita chuva': Climatempo prevê mais temporais e ventania no ES

Empresa de meteorologia alerta para piora no mau tempo nesta terça-feira (29), com maior precipitação no litoral; instabilidade deve seguir pelos próximos dias
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 nov 2022 às 17:03

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:03

Quem está com saudade do sol e calor vai ter que esperar um pouco mais, pois a previsão é que o tempo continue fechado e instável no Espírito Santo ao longo desta semana. Conforme divulgado pela Climatempo, todo o território capixaba está em alerta para temporais e ventanias nesta terça-feira (29).
Segundo a empresa de meteorologia, existe previsão de chuva forte e intensa, podendo ser acompanhada de descargas elétricas (raios) e rajadas de vento de aproximadamente 70 km/h. "As áreas litorâneas ainda poderão acumular valores expressivos de precipitação neste dia", detalha o comunicado.
Tempo fechado e chuva no ES
Tempo fechado e chuva predominam desde a última semana no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Na quarta-feira (30) e na quinta-feira (1), o volume de chuva até deve diminuir, mas, ainda assim, são esperadas pancadas no interior e no litoral. Já na próxima sexta-feira (2), a instabilidade volta a aumentar e todo o Estado pode registrar chuva forte, especialmente o litoral e a região Norte.
Muita chuva: ' instituto prevê mais temporais e ventania no ES
Devido ao céu nublado e ao tempo chuvoso que vem predominando desde a semana passada no Espírito Santo, a Climatempo alerta que "há potencial para transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra". O acumulado de chuva, com o solo já molhado, favorece esse tipo de ocorrência.

Transtornos

mau tempo já causou uma série de transtornos no Espírito Santo. Na Grande Vitória, nesta segunda-feira (28), houve diversos pontos de alagamento e árvores caídas – incluindo uma com cerca de 30 metros de altura, que caiu no bairro Santo Antônio, na Capital, destruindo um carro estacionado.
No interior, uma ponte que ligava o município de Ecoporanga a Nanuque (MG) cedeu devido ao rompimento de uma represa da região. Tem destaque ainda, uma queda de barreira que causou a interdição total da rodovia ES 381, que liga as cidades de São Mateus e Nova Venécia.

200 pessoas fora de casa

Conforme boletim divulgado no final da manhã desta segunda-feira (28) pela Defesa Civil Estadual, 194 pessoas precisaram deixar as casas em que moram devido às recentes chuvas. Desse total, 132 estão desalojadas, sendo a maioria em Vila Pavão. Outras 62 estão desabrigadas, a maior parte em São Mateus.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Entenda

Veja Também

Chuva alaga de balneários a zona rural e deixa desabrigados em Linhares

Postes tombam e energia é suspensa em parte de bairro da Serra

Veleiros encalham na Praia da Guarderia após ventos fortes em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES Climatempo espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados