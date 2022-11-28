Veleiros encalham na Praia da Guarderia após ventos fortes em Vitória

Dois veleiros amanheceram encalhados nesta segunda-feira (28), na Praia da Guarderia, em Vitória
. Segundo informações passadas pelos proprietários, os barcos foram arrastados pela ventania durante a última madrugada. Imagens mostram as embarcações tombadas na faixa de areia.
Na manhã desta segunda-feira, o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com os donos das embarcações. Naquele momento, eles ainda estudavam uma forma de retornar com os veleiros para um lugar apropriado. Não há informação de feridos em razão dos deslocamentos desses barcos.
No interior, uma ponte que ligava o município de Ecoporanga
a Nanuque (MG) cedeu devido ao rompimento de uma represa da região. Uma queda de barreira ainda causou a interdição total da rodovia ES 381, que liga as cidades de São Mateus
e Nova Venécia
. Além de vários deslizamentos.
No boletim divulgado no início da manhã desta segunda-feira (28) pela Defesa Civil Estadual, 147 pessoas precisaram deixar as casas em que moram devido às recentes chuvas. Desse total, 128 estão desalojadas, sendo a maioria em Vila Pavão
. Outras 19 estão desabrigadas, a maior parte em Linhares
.