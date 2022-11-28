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#ChuvaNoES

Veleiros encalham na Praia da Guarderia após ventos fortes em Vitória

Proprietários disseram que embarcações foram arrastadas na madrugada desta segunda-feira (28); cidades enfrentam transtornos devido ao mau tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 11:20

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 11:20

Veleiro tomba no mar em acidente na Praia da Guarderia, em Vitória
Veleiro tomba em acidente na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois veleiros amanheceram encalhados nesta segunda-feira (28), na Praia da Guarderia, em Vitória. Segundo informações passadas pelos proprietários, os barcos foram arrastados pela ventania durante a última madrugada. Imagens mostram as embarcações tombadas na faixa de areia.
Na manhã desta segunda-feira, o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com os donos das embarcações. Naquele momento, eles ainda estudavam uma forma de retornar com os veleiros para um lugar apropriado. Não há informação de feridos em razão dos deslocamentos desses barcos.
Veleiro tomba no mar em acidente na Praia da Guarderia, em Vitória
Veleiro tomba no mar em acidente na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

MAU TEMPO: SEMANA COMEÇA COM TRANSTORNOS

Em terra, o mau tempo também causou uma série de transtornos no Espírito Santo. Na Grande Vitória, houve diversos pontos de alagamento e árvores caídas – incluindo uma com cerca de 30 metros de altura, que caiu no bairro Santo Antônio, na Capital, destruindo um carro estacionado.
No interior, uma ponte que ligava o município de Ecoporanga a Nanuque (MG) cedeu devido ao rompimento de uma represa da região. Uma queda de barreira ainda causou a interdição total da rodovia ES 381, que liga as cidades de São Mateus e Nova Venécia. Além de vários deslizamentos.

QUASE 150 PESSOAS FORA DE CASA

No boletim divulgado no início da manhã desta segunda-feira (28) pela Defesa Civil Estadual, 147 pessoas precisaram deixar as casas em que moram devido às recentes chuvas. Desse total, 128 estão desalojadas, sendo a maioria em Vila Pavão. Outras 19 estão desabrigadas, a maior parte em Linhares.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Entenda

CHUVA CONTINUA NO ES

Após chuvas intensas que atingiram mais de 100 milímetros em 24 horas em alguns municípios capixabas, a previsão é que o mau tempo continue. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Estado segue em nível de atenção, pelo menos, até a próxima quarta-feira (30).

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