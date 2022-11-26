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Comunicado

Moradores de São Mateus são orientados a deixar casas por risco de desabamento

Alerta foi feito neste sábado (26) pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social. Município vai receber as famílias em uma escola
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

26 nov 2022 às 17:48

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 17:48

Porto de São Mateus
Moradores estão sendo orientados a ir para a Praça do Chafariz, no Porto de São Mateus Crédito: Secult / Divulgação
Um grupo de moradores da Avenida Cricaré e da Ladeira do Besouro, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram orientados pela prefeitura a deixarem suas casas porque a região corre risco de desabamento a qualquer momento.
O comunicado de evacuação foi emitido neste sábado (26). O documento assinado pela Secretarial de Assistência Social pede que os moradores “saiam de suas casas com seus documentos e pertences pessoais e se dirijam a praça do Chafariz, no Porto”.
A titular da pasta, Marinalva Broedel, publicou um vídeo com as orientações e explicou quais procedimentos já foram adotados neste caso. De acordo com a secretária, o alerta é válido para um trecho do Porto de São Mateus, Maruim e a Ladeira do Besouro.
"Emitimos o estado de evacuação da área porque é necessário. A gente precisa que todos entendam nosso chamado. Venham, porque precisamos garantir a segurança das nossas famílias"
Marinalva Broedel - Secretária de Assistência Social
O “chamado de emergência” solicita a evacuação da área porque houve rompimento do solo em quatro centímetros nos barrancos da ladeira. A prefeitura informa que montou uma estrutura em uma escola da rede para receber e acomodar as pessoas.

Alerta em Jaguaré

Município vizinho de São Mateus, Jaguaré também emitiu um alerta da Defesa Civil. O documento publicado nas redes sociais da prefeitura informa que as pessoas que moram perto de cursos d'água devem ter atenção em razão das fortes chuvas.

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