Moradores de São Mateus são orientados a deixar casas por risco de desabamento

Um grupo de moradores da Avenida Cricaré e da Ladeira do Besouro, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram orientados pela prefeitura a deixarem suas casas porque a região corre risco de desabamento a qualquer momento.
O comunicado de evacuação foi emitido neste sábado (26). O documento assinado pela Secretarial de Assistência Social pede que os moradores “saiam de suas casas com seus documentos e pertences pessoais e se dirijam a praça do Chafariz, no Porto”.
A titular da pasta, Marinalva Broedel, publicou um vídeo com as orientações e explicou quais procedimentos já foram adotados neste caso. De acordo com a secretária, o alerta é válido para um trecho do Porto de São Mateus, Maruim e a Ladeira do Besouro.
"Emitimos o estado de evacuação da área porque é necessário. A gente precisa que todos entendam nosso chamado. Venham, porque precisamos garantir a segurança das nossas famílias"
O “chamado de emergência” solicita a evacuação da área porque houve rompimento do solo em quatro centímetros nos barrancos da ladeira. A prefeitura informa que montou uma estrutura em uma escola da rede para receber e acomodar as pessoas.
Alerta em Jaguaré
Município vizinho de São Mateus, Jaguaré também emitiu um alerta da Defesa Civil. O documento publicado nas redes sociais da prefeitura informa que as pessoas que moram perto de cursos d'água devem ter atenção em razão das fortes chuvas.