Moradores de São Mateus são orientados a deixar casas por risco de desabamento

Moradores estão sendo orientados a ir para a Praça do Chafariz, no Porto de São Mateus Crédito: Secult / Divulgação

Um grupo de moradores da Avenida Cricaré e da Ladeira do Besouro, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, foram orientados pela prefeitura a deixarem suas casas porque a região corre risco de desabamento a qualquer momento.

O comunicado de evacuação foi emitido neste sábado (26). O documento assinado pela Secretarial de Assistência Social pede que os moradores “saiam de suas casas com seus documentos e pertences pessoais e se dirijam a praça do Chafariz, no Porto”.

A titular da pasta, Marinalva Broedel, publicou um vídeo com as orientações e explicou quais procedimentos já foram adotados neste caso. De acordo com a secretária, o alerta é válido para um trecho do Porto de São Mateus, Maruim e a Ladeira do Besouro.

"Emitimos o estado de evacuação da área porque é necessário. A gente precisa que todos entendam nosso chamado. Venham, porque precisamos garantir a segurança das nossas famílias" Marinalva Broedel - Secretária de Assistência Social

O “chamado de emergência” solicita a evacuação da área porque houve rompimento do solo em quatro centímetros nos barrancos da ladeira. A prefeitura informa que montou uma estrutura em uma escola da rede para receber e acomodar as pessoas.

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