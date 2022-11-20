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Afogamento

Corpo de homem que morreu afogado é encontrado no Rio São Mateus

O homem foi encontrado na tarde deste sábado (19), ele estava desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira (24)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

20 nov 2022 às 17:50

Publicado em 20 de Novembro de 2022 às 17:50

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
O corpo de um homem vítima de afogamento, que estava desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira (24), foi encontrado no sábado (19) no Rio São Mateus, em São Mateus, no Norte do Estado. O nome dele não será divulgado, a pedido da família à polícia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por volta das 15h. Uma equipe fez as buscas em uma embarcação e conseguiu localizar o corpo agarrado a uma vegetação às margens do rio, na altura do bairro Porto.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado para uma ocorrência de afogamento com morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, foi liberado pelos os familiares. 

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