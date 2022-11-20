Corpo de homem que morreu afogado é encontrado no Rio São Mateus

O corpo de um homem vítima de afogamento, que estava desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira (24), foi encontrado no sábado (19) no Rio São Mateus, em São Mateus, no Norte do Estado. O nome dele não será divulgado, a pedido da família à polícia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado por volta das 15h. Uma equipe fez as buscas em uma embarcação e conseguiu localizar o corpo agarrado a uma vegetação às margens do rio, na altura do bairro Porto.
Por meio de nota a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada na tarde deste sábado para uma ocorrência de afogamento com morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, foi liberado pelos os familiares.