Criança de dois anos morre afogada em represa em Rio Bananal

Um menino de dois anos morreu afogado em uma represa na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (14). A criança chegou a ser levada para um hospital da cidade, mas chegou à unidade sem vida.
Por nota, a Polícia Civil informou que foi acionada para recolher um corpo de uma criança em um hospital no bairro São Sebastião, em Rio Bananal. Ela havia sido vítima de afogamento na zona rural do mesmo município. O nome do menino não foi divulgado pela corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionada para atender esta ocorrência.